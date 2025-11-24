ДТЭК остается крупнейшим инвестором в экономику Украины во время войны

ДТЭК, несмотря на обстрелы и разрушения, инвестирует в развитие украинской энергетики

Группа ДТЭК активно инвестирует в создание новых объектов зеленой энергетики, привлечение передовых технологий и усиление энергетической безопасности страны. Компания является самым крупным частным инвестором в Украине.

Только за первое полугодие 2025 года ДТЭК инвестировал в экономику Украины 22 млрд грн. Эти средства были направлены на восстановление поврежденных энергетических объектов, обеспечение стабильной добычи угля и газа, обновление и модернизацию электросетей, а также строительство новых энергетических объектов.

Осенью россияне усилили атаки на украинскую энергосистему. Под ударами ТЭС, ГЭС, ТЭЦ, объекты газодобычи и подстанции.

С начала полномасштабного вторжения и до лета 2024 года ДТЭК потерял 90% тепловой генерации. Но уже осенью 2024 часть поврежденных электростанций удалось частично восстановить, и зиму 2024/2025 страна пережила почти без массовых отключений.

Гигантская ВЭС, построенная под обстрелами

Во время войны в 100 км от линии фронта ДТЭК построил первую очередь Тилигульской ВЭС на Николаевщине. Это 114 МВт, которые помогли южному региону пережить массированные российские атаки.

Строительство первой очереди ВЭС началось еще до полномасштабной войны в 2021 году, а открыть станцию планировали ко Дню Независимости в 2022 году. Однако после полномасштабного вторжения проект был приостановлен, а работники были эвакуированы.

Когда Силы обороны сдвинули линию фронта, ДТЭК возобновил строительство. Однако энергетикам пришлось решать задачи, с которыми не сталкивалась ни одна компания в мире: до сих пор никто не строил электростанции, когда над головами летят ракеты. Строительные площадки оборудовали стационарными и мобильными бомбоубежищами.

Кроме того, из-за войны в Украину не могли приехать сертифицированные иностранные подрядчики, а турбины модели Vestas EnVentus, которые использовали для строительства ВЭС, были новыми. Так что опыта монтажа не было почти ни у кого в мире.

Сразу после этого ДТЭК приступил к строительству второй очереди мощностью 384 МВт. Компания привлекла в этот проект €370 млн кредита под гарантии Датского экспортно-кредитного агентства. Общие инвестиции в строительство второй очереди составят €450 млн.

Поэтому уже в январе 2025-го строительство второй очереди стартовало: через год ДТЭК построил фундаменты под турбины, а сейчас проводит активный монтаж. В планах компании закончить строительство и ввести вторую очередь Тилигульской ВЭС в эксплуатацию в конце 2026 года.

Тилигульская ВЭС будет иметь мощность 500 МВт и будет самой большой ветроэлектростанцией на территории Украины и одной из крупнейших в Восточной Европе.

Системы накопления и старт нового рынка

В сентябре 2025 года ДТЭК совместно с американской компанией Fluence построил и запустил крупнейшую систему накопления энергии (Battery energy storages, BESS) в Украине и одну из крупнейших в Восточной Европе. Компания подключила к энергосистеме шесть новых объектов разной мощности – от 20 до 50 МВт – в Киевской и Днепропетровской областях. Стоимость проекта - €125 млн. Он был реализован в рекордно сжатые сроки, чтобы успеть до старта осенне-зимнего периода 2025-2026 годов.

Эта система может хранить 400 МВт-ч электроэнергии, достаточной для обеспечения 600 тыс. украинских домов в течение двух часов, что делает ее одной из самых больших систем УЗЭ в Восточной Европе.

Работа новых систем повысит безопасность электроснабжения, снизит риски отключений и аварий, особенно при разрушении маневровой генерации.

В будущем ДТЭК рассматривает возможность построить еще 300 МВт батарей.

Газ из США как ответ на удары по украинской добыче

С января 2025 года россияне начали целенаправленно избивать по украинской газовой инфраструктуре. Удары активизировались осенью: только за октябрь объекты газодобычи потерпели шесть волн массированных атак. Масштаб разрушений привел к существенной потере собственной добычи, а следовательно, угрозе дефицита газа зимой. В таких условиях ДТЭК наращивает импорт газа из США. D.TRADING договорилась с американской Venture Global LNG о снабжении танкерами дополнительных 200-300 млн куб. м сжиженного газа из США в Европу. Танкеры разгрузятся в Греции, а оттуда газ через Болгарию, Румынию и Молдову прокачают в Украину.

Соглашение между ДТЭК и Venture Global LNG стало стратегическим шагом для усиления энергетической безопасности Украины. Контракт на поставку сжиженного природного газа из США позволил диверсифицировать источники поставок и повысить устойчивость энергосистемы. Это соглашение стало важным сигналом по укреплению стратегического партнерства между Украиной и США в сфере энергетики.

Впервые ДТЭК импортировал американский СПГ в конце 2024 года.