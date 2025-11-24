ДТЕК залишається найбільшим інвестором в економіку України під час війни

ДТЕК попри обстріли та руйнування інвестує у розвиток української енергетики

Група ДТЕК активно інвестує у створення нових об’єктів зеленої енергетики, залучення передових технологій та посилення енергетичної безпеки країни. Компанія є найбільшим приватним інвестором в Україні.

Лише за перше півріччя 2025 року ДТЕК інвестував в економіку України 22 млрд грн. Ці кошти були спрямовані на відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів, забезпечення стабільного видобутку вугілля та газу, оновлення та модернізацію електромереж, а також у будівництво нових енергетичних об’єктів.

Восени росіяни посилили атаки на українську енергосистему. Під ударами ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, об’єкти газовидобутку та підстанції.

З початку повномасштабного вторгнення і до літа 2024 року ДТЕК втратив 90% теплової генерації. Але вже восени 2024-го частину пошкоджених електростанцій вдалося частково відновити, й зиму 2024/2025 країна пережила майже без масових відключень.

Гігантська ВЕС, що побудована під обстрілами

Під час війни за 100 км від лінії фронту ДТЕК збудував першу чергу Тилігульсокї ВЕС на Миколаївщині. Це 114 МВт, які допомогли південному регіону пережити масовані російські атаки.

Будівництво першої черги ВЕС почалося ще до повномасштабної війни у 2021-му, а відкрити станцію планували до Дня Незалежності у 2022-му. Проте після повномасштабного вторгнення проєкт був призупинений, а працівники евакуйовані.

Коли Сили оборони посунули лінію фронту, ДТЕК відновив будівництво. Однак енергетикам довелося розв’язувати завдання, з якими не стикалася жодна компанія у світі: досі ніхто не будував електростанції, коли над головами летять ракети. Будівельні майданчики обладнали стаціонарними та мобільними бомбосховищами.

Крім того, через війну до України не могли приїхати сертифіковані іноземні підрядники, а турбіни моделі Vestas EnVentus, які використовували для будівництва ВЕС, були новими. Тож досвіду монтажу не було майже ні в кого у світі.

Одразу після цього ДТЕК розпочав будівництво другої черги потужністю 384 МВт. Компанія залучила у цей проєкт €370 млн кредиту під гарантії Данського експортно-кредитного агентства. Загальні інвестиції у будівництво другої черги становитимуть €450 млн.

Тож уже у січні 2025-го будівництво другої черги стартувало: за рік ДТЕК побудував фундаменти під турбіни, а зараз проводить активний монтаж. У планах компанії закінчити будівництво та ввести другу чергу Тилігульської ВЕС в експлуатацію наприкінці 2026 року.

Тилігульська ВЕС матиме потужність 500 МВт і буде найбільшою вітроелектростанцією на території України та однією з найбільших у Східній Європі.

Системи накопичення та старт нового ринку

У вересні 2025 року ДТЕК спільно з американською компанією Fluence збудував та запустив найбільшу систему накопичення енергії (Battery energy storages, BESS) в Україні та одну з найбільших у Східній Європі. Компанія під’єднала до енергосистеми шість нових об’єктів різної потужності — від 20 до 50 МВт — у Київській та Дніпропетровській областях. Вартість проєкту — €125 млн. Він був реалізований у рекордно стислі терміни, щоб встигнути до старту осінньо-зимового періоду 2025-2026 років.

Ця система може зберігати 400 МВт-год електроенергії, достатньої для забезпечення 600 тис. українських домівок протягом двох годин, що робить її однією з найбільших систем УЗЕ у Східній Європі.

Робота нових систем підвищить безпеку електропостачання, знизить ризики відключень та аварій, особливо в умовах руйнування маневрової генерації.

У майбутньому ДТЕК розглядає можливість побудувати ще 300 МВт батарей.

Газ із США як відповідь на удари по українському газовидобутку

Від січня 2025 року росіяни почали цілеспрямовано бити по українській газовій інфраструктурі. Удари активізувалися восени: лише за жовтень об’єкти газовидобутку зазнали шість хвиль масованих атак. Масштаб руйнувань призвів до суттєвої втрати власного видобутку, а отже, до загрози дефіциту газу взимку. За таких умов ДТЕК нарощує імпорт газу із США. D.TRADING домовилась з американською Venture Global LNG про постачання танкерами додаткових 200-300 млн куб. м скрапленого газу із США до Європи. Танкери розвантажаться у Греції, а звідти газ через Болгарію, Румунію та Молдову прокачають до України.

Угода між ДТЕК та Venture Global LNG стала стратегічним кроком для посилення енергетичної безпеки України. Контракт на постачання скрапленого природного газу із США дозволив диверсифікувати джерела постачання та підвищити стійкість енергосистеми. Ця угода стала важливим сигналом зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США у сфері енергетики.

Вперше ДТЕК імпортував американський СПГ наприкінці 2024 року.