"Энергоатом" сможет ввести в эксплуатацию хранилище отработанного ядерного топлива

Компания "Энергоатом" получила разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Разрешение на осуществление этой деятельности 25 апреля 2022 года выдала Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Оно должно было быть получено еще 9 марта, но помешали российская агрессия и пребывание войск оккупанта в Чернобыльской зоне отчуждения, где и расположено Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

"Сейчас ЦХОЯТ полностью готово к эксплуатации! К счастью, оно не пострадало от действий оккупантов. Все оборудование, компьютерная и специальная техника работают в нормальном режиме", — говорится в сообщении.

ЦХОЯТ — автономная ядерная установка, предназначенная для длительного хранения отработанного ядерного топлива украинских атомных электростанций. Ранее его вывозили на хранение и переработку в Россию, и это ежегодно обходилось Украине в сумму около 200 млн долларов.

С 26 января по 4 февраля проводились комплексные холодные испытания – без топлива. Проектный срок эксплуатации хранилища составляет не менее 100 лет.

Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в Парижский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" также ведет переговоры с компанией Urenco Group о закупке обогащенного урана.