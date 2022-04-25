"Енергоатом" зможе ввести в експлуатацію сховище відпрацьованого ядерного палива

Компанія "Енергоатом" одержала дозвіл на введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє її прес-служба.

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Дозвіл на провадження цієї діяльності 25 квітня 2022 року видала Державна інспекція ядерного регулювання України. Воно мало бути отримане ще 9 березня, але завадили російська агресія та перебування військ окупанта в Чорнобильській зоні відчуження, де й розташоване Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

"Зараз ЦСВЯП повністю готове до експлуатації! На щастя, воно не постраждало від дій окупантів. Все обладнання, комп'ютерна та спеціальна техніка працюють у нормальному режимі", - йдеться у повідомленні.

ЦСВЯП — автономна ядерна установка, призначена для тривалого зберігання відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій. Раніше його вивозили на зберігання та переробку до Росії, і це щорічно коштувало Україні близько 200 млн доларів.

Із 26 січня до 4 лютого проводилися комплексні холодні випробування – без палива. Проектний термін експлуатації сховища не менше 100 років.

Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру Всесвітньої асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції.

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" також веде переговори з компанією Urenco Group щодо закупівлі збагаченого урану.