Еврокомиссия не видит угрозы для нефтеснабжения в Венгрию и Словакию после санкций Украины

Еврокомиссия не выявила рисков безопасности поставки нефти в Венгрию и Словакию после того, как Украина ввела санкции против "Лукойла". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Балаша Ужвари.

Представитель Еврокомиссии Балаш Ужвари отметил, что Еврокомиссия обсудила с украинскими, венгерскими и словацкими чиновниками вопрос о прекращении транзита нефти "Лукойл" через Украину.

"Из информации, которая сейчас есть у нас, и согласно внутреннему анализу Еврокомиссии выглядит так, что санкции, которые применила Украина против "Лукойла", не влияют на текущий транзит нефти через трубопровод "Дружба", поскольку "Лукойл" не является официальным владельцем этой нефти", — сообщил Балаш Ужвари.

Он отметил, что Еврокомиссия планирует получить дополнительные данные от Венгрии и Словакии для подтверждения предварительных выводов.



"Также могу подтвердить, что службы Еврокомиссии предварительно пришли к выводу, что срочные консультации на этом этапе не гарантированы, поскольку нет признаков непосредственного риска безопасности поставок", — уточнил Ужвари.

"Лукойл" прекратил поставки нефти в Венгрию

Напомним, с 18 июля из-за ужесточения санкций со стороны Украины, российская нефтяная компания "Лукойл" прекратила поставки нефти в Венгрию.

Санкции, введенные в июне, фактически запретили "Лукойлу" использовать территорию Украины для транзита нефти.

Отметим, что "Лукойл" является одним из ключевых поставщиков нефти в Венгрию через южный участок нефтепровода "Дружба".

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее до 2025 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал предположение, что инициатива остановки транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины могла быть инициирована Еврокомиссией, а не украинским правительством. Он считает, что это могло быть попыткой "шантажировать две страны, поддерживающие мир и отказывающиеся от снабжения оружием".

А премьер-министр Словакии Фицо заявил, что если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, словацкая компания Slovnaft прекратит поставки дизельного горючего в Украину, которая покрывает 10% украинского потребления.

Однако Украина заявила о своей готовности присоединиться к консультациям с Европейским Союзом по ситуации с приостановкой транзита нефти российского "Лукойла" из-за санкций. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, консультации по этому вопросу могут начаться после того, как Еврокомиссия примет соответствующее решение.