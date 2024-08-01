Прекращение транзита нефти: Шмыгаль пожаловался Еврокомиссии на "крайне политизированную" реакцию Словакии и Венгрии

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с Исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. В ходе беседы обсуждались энергетические санкции и возможность получения Украиной 50 миллиардов долларов от российских замороженных активов. Шмигаль также выразил свою критику в адрес Словакии и Венгрии за их реакцию на введенные санкции. Об этом сообщил премьер-министр Украины в Telegram.

“Сообщил, что введенные Украиной санкции не нарушают Соглашение об ассоциации с ЕС, а реакция словацкой и венгерской сторон крайне политизирована и манипулятивна. Украина всегда открыта для конструктивного сотрудничества со странами-членами ЕС, в частности с Венгрией и Словакией”, — написал Шмыгаль.

Он также отметил, что настоящей угрозой для этих стран является Россия, которая из-за энергетического шантажа пытается избежать справедливых санкций. Шмыгаль выразил благодарность Еврокомиссии за поддержку политики ограничения российских энергоресурсов и помощь странам ЕС в диверсификации их энергетических поставок.

Премьер-министр добавил, что обсуждали решение саммита G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов долларов из российских конфискованных активов, которое может оказаться существенной поддержкой в ближайший год. Кроме того, обсуждалась полученная Украиной помощь в 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.



«В целом в этом году по программе рассчитываем получить 16 млрд евро и аналогичную сумму в следующем году. Эта помощь имеет решающее значение для обеспечения устойчивости и стабильности Украины в условиях полномасштабной войны”, — подытожил Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Словакии Фицо пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла". Однако Украина заявила о своей готовности присоединиться к консультациям с Европейским Союзом по ситуации с приостановкой транзита нефти российского "Лукойла" из-за санкций. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, консультации по этому вопросу могут начаться после того, как Еврокомиссия примет соответствующее решение.

"Лукойл" прекратил поставки нефти в Венгрию

Напомним, с 18 июля из-за ужесточения санкций со стороны Украины, российская нефтяная компания "Лукойл" прекратила поставки нефти в Венгрию.

Санкции, введенные в июне, фактически запретили "Лукойлу" использовать территорию Украины для транзита нефти.

Отметим, что "Лукойл" является одним из ключевых поставщиков нефти в Венгрию через южный участок нефтепровода "Дружба".

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее до 2025 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал предположение, что инициатива остановки транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины могла быть инициирована Еврокомиссией, а не украинским правительством. Он считает, что это могло быть попыткой "шантажировать две страны, поддерживающие мир и отказывающиеся от снабжения оружием".

А премьер-министр Словакии Фицо заявил, что если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, словацкая компания Slovnaft прекратит поставки дизельного горючего в Украину, которая покрывает 10% украинского потребления.