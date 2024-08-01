Припинення транзиту нафти: Шмигаль поскаржився Єврокомісії на "вкрай політизовану" реакцію Словаччини й Угорщини

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з Виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Під час бесіди обговорювались енергетичні санкції та можливість отримання Україною 50 млрд доларів від російських заморожених активів. Шмигаль також висловив свою критику на адресу Словаччини та Угорщини за їх реакцію на запроваджені санкції. Про це повідомив прем'єр-міністр України у Telegram.

“Повідомив, що запроваджені Україною санкції не порушують Угоду про асоціацію з ЄС, а реакція словацької та угорської сторін є вкрай політизованою та маніпулятивною. Україна завжди відкрита до конструктивної співпраці з країнами-членами ЄС, зокрема з Угорщиною та Словаччиною”, - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що справжньою загрозою для цих країн є Росія, яка через енергетичний шантаж намагається уникнути справедливих санкцій. Шмигаль висловив вдячність Єврокомісії за підтримку політики обмеження російських енергоресурсів і за допомогу країнам ЄС у диверсифікації їхніх енергетичних постачань.

Прем'єр-міністр додав, що обговорювали рішення саміту G7 про надання Україні 50 мільярдів доларів з російських конфіскованих активів, яке може стати суттєвою підтримкою у найближчий рік. Окрім того, обговорювалася отримана Україною допомога в 8 мільярдів євро в рамках програми Ukraine Facility.



“Загалом цього року за програмою розраховуємо отримати 16 млрд євро та аналогічну суму — наступного року. Ця допомога має вирішальне значення для забезпечення стійкості та стабільності України в умовах повномасштабної війни”, - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзиту нафти російського "Лукойла". Проте Україна заявила про свою готовність приєднатися до консультацій з Європейським Союзом щодо ситуації з призупиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через санкції. За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, консультації з цього питання можуть розпочатися після того, як Єврокомісія ухвалить відповідне рішення

"Лукойл" припинив постачання нафти до Угорщини

Нагадаємо, з 18 липня через посилення санкцій з боку України, російська нафтова компанія "Лукойл" припинила постачання нафти до Угорщини.

Санкції, введені у червні, фактично заборонили "Лукойлу" використовувати територію України для транзиту нафти.

Зазначимо, що "Лукойл" є одним з ключових постачальників нафти до Угорщини через південну ділянку нафтопроводу "Дружба".

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї до 2025 року.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив припущення, що ініціатива зупинки транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через територію України могла бути ініційована Єврокомісією, а не українським урядом. Він вважає, що це могло бути спробою "шантажувати дві країни, які підтримують мир і відмовляються від постачання зброї".

А прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, словацька компанія Slovnaft припинить постачання дизельного пального в Україну, яке покриває 10% українського споживання.