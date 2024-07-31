Припинення транзиту нафти російського "Лукойлу" по "Дружбі": Україна готова до консультацій з ЄС

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзиту нафти російського "Лукойла". Проте, Україна заявила про свою готовність приєднатися до консультацій з Європейським Союзом щодо ситуації з призупиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через санкції.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів, що консультації з цього питання можуть розпочатися після того, як Єврокомісія ухвалить відповідне рішення.

"Справді, положення відповідного рішення РНБО стосується тільки комерційної діяльності приватного акціонерного товариства "Лукойл" на території України. Можу додати, що ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій ... якщо Єврокомісія таке рішення ухвалить", - сказав він на брифінгу у вівторок.

Речник також підкреслив, що Україна перебуває в постійному контакті зі словацькою стороною та іншими європейськими партнерами, щоб вирішувати всі питання у скоординованому ключі.

Минулого тижня Угорщина і Словаччина повідомили про припинення постачання нафти від "Лукойлу" через Україну через санкції. Угорщина та Словаччина звернулися до Єврокомісії з проханням про консультації щодо цього питання. Комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс зазначив, що Брюсселю потрібно більше часу для збору доказів та оцінки правової ситуації.

В Угорщини вважають, що це ЄС попросив Україну заборонити транзит роснафти

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив припущення, що ініціатива зупинки транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через територію України могла бути ініційована Єврокомісією, а не українським урядом. Він вважає, що це могло бути спробою "шантажувати дві країни, які підтримують мир і відмовляються від постачання зброї".

Сійярто зазначив, що Єврокомісія не вжила жодних заходів більше ніж через тиждень після поданих скарг Угорщини та Словаччини, незважаючи на "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

Сійярто навів два можливих пояснення. Перше — це "слабкість" Єврокомісії, яка нібито не може відстоювати фундаментальні інтереси двох держав-учасниць проти одного кандидата". Друге — це припущення, що саме Брюссель, а не Київ, придумав усе це.

"… вигадали не у Києві, а у Брюсселі, навіть не український уряд, а Єврокомісія хотіла шантажувати дві країни, які підтримують мир, які відмовилися відправляти зброю", - написав він та закликав ЄК "негайно зізнатися".

Окрім цього, Сійярто повідомив, що обговорив цю ситуацію з російським і словацьким колегами у телефонній розмові і Будапешт буде продовжувати працювати над відновленням довгострокової безпеки постачань нафти.

Фіцо пригрозив припинити постачання дизпалива

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні серйозними наслідками, якщо Київ не відновить транзит російської нафти компанії "Лукойл".

Він заявив, що якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, словацька компанія Slovnaft припинить постачання дизельного пального в Україну, яке покриває 10% українського споживання.

Прем'єр-міністр також зазначив, що відновлення постачань пов'язане з "технічними рішеннями", які потребують участі кількох країн. Він підкреслив, що Європейському Союзу слід знайти способи співпраці з Росією в галузі стратегічних сировин, щоб зменшити залежність від Сполучених Штатів.

"Лукойл" припинив постачання нафти до Угорщини

Нагадаємо, з 18 липня через посилення санкцій з боку України, російська нафтова компанія "Лукойл" припинила постачання нафти до Угорщини.

Санкції, введені минулого місяця, фактично заборонили "Лукойлу" використовувати територію України для транзиту нафти.

Зазначимо, що "Лукойл" є одним з ключових постачальників нафти до Угорщини через південну ділянку нафтопроводу "Дружба".

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї до 2025 року.

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