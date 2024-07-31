Прекращение транзита нефти российского "Лукойла" по "Дружбе": Украина готова к консультациям с ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла". Однако Украина заявила о своей готовности присоединиться к консультациям с Европейским Союзом по ситуации с приостановкой транзита нефти российского "Лукойла" из-за санкций.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал, что консультации по этому вопросу могут начаться после того, как Еврокомиссия примет соответствующее решение.

"Действительно, положение соответствующего решения СНБО касается только коммерческой деятельности частного акционерного общества "Лукойл" на территории Украины. Могу добавить, что мы подтверждаем готовность присоединиться к консультациям... если Еврокомиссия такое решение примет", — сказал он на брифинге во вторник.

Спикер также подчеркнул, что Украина находится в постоянном контакте со словацкой стороной и другими европейскими партнерами, чтобы решать все вопросы в скоординированном ключе.

На прошлой неделе Венгрия и Словакия сообщили о прекращении поставок нефти от "Лукойла" через Украину из-за санкций. Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию с просьбой о консультациях по этому вопросу. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис отметил, что Брюсселю нужно больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.

В Венгрии считают, что ЕС попросил Украину запретить транзит роснефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал предположение, что инициатива остановки транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины могла быть инициирована Еврокомиссией, а не украинским правительством. Он считает, что это могло быть попыткой "шантажировать две страны, поддерживающие мир и отказывающиеся от снабжения оружием".

Сийярто отметил, что Еврокомиссия не приняла никаких мер более чем через неделю после поданных жалоб Венгрии и Словакии, несмотря на "угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС" и "вопиющее нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

Сийярто привел два возможных объяснения. Первое — это "слабость" Еврокомиссии, которая якобы не может отстаивать фундаментальные интересы двух государств-участников против одного кандидата". Второе — это предположение, что Брюссель, а не Киев, придумал все это.

"…придумали не в Киеве, а в Брюсселе, даже не украинское правительство, а Еврокомиссия хотела шантажировать две страны, поддерживающие мир, отказавшиеся отправлять оружие", — написал он и призвал ЕК "немедленно признаться".

Кроме того, Сийярто сообщил, что обсудил эту ситуацию с российским и словацким коллегами в телефонном разговоре и Будапешт будет продолжать работать над восстановлением долгосрочной безопасности поставок нефти.

Фицо пригрозил прекратить поставки дизтоплива

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезными последствиями, если Киев не возобновит транзит российской нефти компании "Лукойл".

Он заявил, что если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, словацкая компания Slovnaft прекратит поставки дизельного горючего в Украину, покрывающую 10% украинского потребления.

Премьер-министр также отметил, что возобновление поставок связано с "техническими решениями", требующими участия нескольких стран. Он подчеркнул, что Европейскому Союзу следует найти способы сотрудничества с Россией в области стратегических сырьев, чтобы снизить зависимость от Соединенных Штатов.

"Лукойл" прекратил поставки нефти в Венгрию

Напомним, с 18 июля из-за ужесточения санкций со стороны Украины, российская нефтяная компания "Лукойл" прекратила поставки нефти в Венгрию .

Санкции, введенные в прошлом месяце, фактически запретили "Лукойлу" использовать территорию Украины для транзита нефти.

Отметим, что "Лукойл" является одним из ключевых поставщиков нефти в Венгрию через южный участок нефтепровода "Дружба".

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее до 2025 года.

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