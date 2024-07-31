"Погрожувати Україні - сумнівний шлях": Шмигаль відмовився обговорювати поновлення транзиту нафти до Словаччини

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час перемовин із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо наголосив на важливості максимальної відмови від російської нафти.

Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

Шмигаль зазначив, що впродовж останніх тижнів декілька разів розмовляв зі своїм колегою зі Словаччини, і всі розмови при цьому були про енергетичну безпеку обох країн.

Український прем’єр-міністр зауважив, що Україна наполягала і продовжує наполягати на необхідності максимальної відмови від російської нафти.

"Бо Росія і енергетична безпека — не сумісні речі. Всі країни це розуміють і більшість діє. ЄС дозволив Словаччині та ще низці країн використовувати російську нафту за умови, що країни будуть активно розбудовувати альтернативні канали постачання. Більшість — розбудовує", - йдеться в його повідомленні.

По-друге, за словами Шмигаля, Україна залишається надійним транзитером для всіх країн, які цінують свободу та верховенство права.

"Ми беззаперечно виконуємо Угоду про асоціацію з ЄС. Так буде і надалі", - зауважив прем’єр-міністр.

Водночас санкції, які запровадила РНБО України, не становлять загрози для енергетичної безпеки Словаччини та Європи загалом, саме тому їх скасування не є предметом обговорення – від Брюсселя в цьому питанні є повне розуміння.

Також Шмигаль зазначив, що Словаччина є надійним партнером України, від якого ніхто не очікує шантажу або погроз.

"Бо погрожувати Україні, яка захищається від агресора, заради того, щоб держава-терорист продовжувала заробляти свої криваві надприбутки — це сумнівний шлях", - наголосив прем’єр-міністр України.

Крім того санкції, запроваджені Україною, не є загрозою для енергетичної безпеки Словаччини. Натомість загрозою є Росія, її гібридна енергетична війна проти словацького народу, її шантаж та політичні ультиматуми.

Також Шмигаль повідомив, що він і Фіцо домовились про чергову міжурядову зустріч у жовтні, де їх конструктивний і прагматичний діалог матиме продовження.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо пригрозив Україні наслідками, якщо Київ не відновить транзиту нафти російського "Лукойла". Проте Україна заявила про свою готовність приєднатися до консультацій з Європейським Союзом щодо ситуації з призупиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через санкції. За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, консультації з цього питання можуть розпочатися після того, як Єврокомісія ухвалить відповідне рішення.

"Лукойл" припинив постачання нафти до Угорщини

Нагадаємо, з 18 липня через посилення санкцій з боку України, російська нафтова компанія "Лукойл" припинила постачання нафти до Угорщини.

Санкції, введені у червні, фактично заборонили "Лукойлу" використовувати територію України для транзиту нафти.

Зазначимо, що "Лукойл" є одним з ключових постачальників нафти до Угорщини через південну ділянку нафтопроводу "Дружба".

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї до 2025 року.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив припущення, що ініціатива зупинки транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через територію України могла бути ініційована Єврокомісією, а не українським урядом. Він вважає, що це могло бути спробою "шантажувати дві країни, які підтримують мир і відмовляються від постачання зброї".

А прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, словацька компанія Slovnaft припинить постачання дизельного пального в Україну, яке покриває 10% українського споживання.

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