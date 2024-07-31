"Угрожать Украине — сомнительный путь": Шмыгаль отказался обсуждать возобновление транзита нефти в Словакию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил важность максимального отказа от российской нефти.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Шмыгаль отметил, что на протяжении последних недель несколько раз разговаривал со своим коллегой из Словакии и все разговоры при этом были об энергетической безопасности обеих стран.

Украинский премьер-министр отметил, что Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти.

"Потому что Россия и энергетическая безопасность — не совместимые вещи. Все страны это понимают и большинство действует. ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно строить альтернативные каналы поставок. Большинство — строит", — говорится в его сообщении.

Во-вторых, по словам Шмыгаля, Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права.

"Мы безоговорочно выполняем Соглашение об ассоциации с ЕС. Так будет и дальше", — отметил премьер-министр.

В то же время санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения – от Брюсселя в этом вопросе полное понимание.

Также Шмыгаль отметил, что Словакия является надежным партнером Украины, от которого никто не ожидает шантажа или угроз.

"Потому что угрожать Украине, которая защищается от агрессора ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли — это сомнительный путь", — подчеркнул премьер-министр Украины.

Кроме того, санкции, введенные Украиной, не являются угрозой для энергетической безопасности Словакии. В то же время угрозой является Россия, ее гибридная энергетическая война против словацкого народа, ее шантаж и политические ультиматумы.

Также Шмыгаль сообщил, что он и Фицо договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где их конструктивный и прагматический диалог будет продолжен.

Напомним, премьер-министр Словакии Фицо пригрозил Украине последствиями, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла". Однако Украина заявила о своей готовности присоединиться к консультациям с Европейским Союзом по ситуации с приостановкой транзита нефти российского "Лукойла" из-за санкций. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, консультации по этому вопросу могут начаться после того, как Еврокомиссия примет соответствующее решение.

"Лукойл" прекратил поставки нефти в Венгрию

Напомним, с 18 июля из-за ужесточения санкций со стороны Украины, российская нефтяная компания "ЛУКойл" прекратила поставки нефти в Венгрию.

Санкции, введенные в июне, фактически запретили "Лукойлу" использовать территорию Украины для транзита нефти.

Отметим, что "Лукойл" является одним из ключевых поставщиков нефти в Венгрию через южный участок нефтепровода "Дружба".

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее до 2025 года.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал предположение, что инициатива остановки транзита нефти российской компании "Лукойл" через территорию Украины могла быть инициирована Еврокомиссией, а не украинским правительством. Он считает, что это могло быть попыткой "шантажировать две страны, поддерживающие мир и отказывающиеся от снабжения оружием".

А премьер-министр Словакии Фицо заявил, что если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, словацкая компания Slovnaft прекратит поставки дизельного горючего в Украину, покрывающие 10% украинского потребления.

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