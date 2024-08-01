Єврокомісія не вбачає загроз для нафтопостачання в Угорщину та Словаччину після санкцій України

Єврокомісія не виявила ризиків для безпеки постачання нафти в Угорщину та Словаччину після того, як Україна запровадила санкції проти "Лукойлу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Єврокомісії Балаша Ужварі.

Представник Єврокомісії Балаш Ужварі зазначив, що Єврокомісія обговорила з українськими, угорськими та словацькими чиновниками питання припинення транзиту нафти "Лукойл" через Україну.

"З інформації, яка зараз є у нас, і згідно з внутрішнім аналізом Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти "Лукойлу", не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба", оскільки "Лукойл" не є офіційним власником цієї нафти", - повідомив Балаш Ужварі.

Він зазначив, що Єврокомісія планує отримати додаткові дані від Угорщини та Словаччини для підтвердження попередніх висновків.



"Також можу підтвердити, що служби Єврокомісії попередньо дійшли висновку, що термінові консультації на цьому етапі не гарантовані, оскільки немає ознак безпосереднього ризику для безпеки поставок", - уточнив Ужварі.

"Лукойл" припинив постачання нафти до Угорщини

Нагадаємо, з 18 липня через посилення санкцій з боку України, російська нафтова компанія "Лукойл" припинила постачання нафти до Угорщини.

Санкції, введені у червні, фактично заборонили "Лукойлу" використовувати територію України для транзиту нафти.

Зазначимо, що "Лукойл" є одним з ключових постачальників нафти до Угорщини через південну ділянку нафтопроводу "Дружба".

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї до 2025 року.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловив припущення, що ініціатива зупинки транзиту нафти російської компанії "Лукойл" через територію України могла бути ініційована Єврокомісією, а не українським урядом. Він вважає, що це могло бути спробою "шантажувати дві країни, які підтримують мир і відмовляються від постачання зброї".

А прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлено найближчим часом, словацька компанія Slovnaft припинить постачання дизельного пального в Україну, яке покриває 10% українського споживання.

Проте Україна заявила про свою готовність приєднатися до консультацій з Європейським Союзом щодо ситуації з призупиненням транзиту нафти російського "Лукойлу" через санкції. За словами речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, консультації з цього питання можуть розпочатися після того, як Єврокомісія ухвалить відповідне рішення