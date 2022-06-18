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Энергетика
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"Газпром" приостановит поставки газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" приостановит поставки газа по "Турецкому потоку"

Российский монополист "Газпром" с 21 по 28 июня не будет поставлять природный газ по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Остановка поставок газа по обеим ниткам газопровода на неделю связана с проведением плановых профилактических работ.

В сообщении "Газпрома" сказано, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.

Проектная мощность газопровода — 31,5 млрд куб м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Ранее, 14 июня "Газпром" заявил о сокращении поставок газа по газопроводу "Северный поток-1" из-за технических проблем на компрессорной станции "Портовая" до 100 млн кубических метров в сутки при проектной мощности 167 млн куб. м в сутки. 

Позже стало известно, что из-за санкций компания Siemens не смогла вернуть ключевую турбину из планового технического обслуживания в Канаде. На фоне этих новостей цены на газ в Европе начали расти.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан