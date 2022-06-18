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Енергетика
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"Газпром" призупинить постачання газу "Турецьким потоком"

"Газпром" призупинить постачання газу "Турецьким потоком"

Російський монополіст "Газпром" з 21 по 28 червня не постачатиме природний газ трубопроводом "Турецький потік". Про це повідомила прес-служба компанії.

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Зупинка постачання газу обома нитками газопроводу на тиждень пов'язана з проведенням планових профілактичних робіт.

У повідомленні "Газпрому" сказано, що припинення транспортування газу погоджено всіма зацікавленими сторонами завчасно.

Проектна потужність газопроводу - 31,5 млрд куб м газу на рік. "Турецький потік" призначений для постачання газу до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи транзитом через турецьку територію.

Раніше, 14 червня "Газпром" заявив про скорочення поставок газу газопроводом "Північний потік-1" через технічні проблеми на компресорній станції "Портова" до 100 млн кубічних метрів на добу при проектній потужності 167 млн куб м на добу.

Згодом стало відомо, що через санкції компанія Siemens не змогла повернути ключову турбіну з планового технічного обслуговування в Канаді. На тлі цих новин ціни на газ у Європі почали зростати.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан