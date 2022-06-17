"Газпром" скоротив постачання газу до Італії на 50%, - ЗМІ

Російський монополіст "Газпром" оголосив, що поставить Італії лише 50% газу, запитуваного на 17 червня. Про це повідомляє італійський енергетичний гігант Eni SpA, передає Bloomberg.

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"Eni вказала щоденну потребу в газі приблизно в 63 мільйони кубометрів", - йдеться на сайті італійської компанії.

У Eni зазначають, що 17 червня фактичні обсяги постачання майже не змінилися порівняно з обсягами четверга, 16 червня.

Примітно, що Eni SpA зібралися заплатити "Газпрому" за постачання газу рублями.

Зазначимо, що Франція з 16 червня також не отримує російського газу трубопроводами. Достовірна причина припинення постачання газу не уточнюється.

Ймовірно, вона пов'язана із скороченням потоку газу між Францією та Німеччиною до 10% пропускної спроможності трубопроводу. 16 червня у "Газпромі" заявили про проблеми з другою турбіною на КС "Портова". З цієї причини російський газовий монополіст вирішив скоротити прокачування газу "Північним Потоком-1" до 67 млн куб. м. на добу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com