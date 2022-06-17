"Газпром" сократил поставки газа в Италию на 50%, — СМИ

Российский монополист "Газпром" объявил, что поставит Италии только 50% газа, запрошенного на 17 июня. Об этом сообщает итальянский энергетический гигант Eni SpA, передает Bloomberg.

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"Eni представила ежедневную потребность в газе примерно в 63 миллиона кубометров", — говорится на сайте итальянской компании.

В Eni отмечают, что 17 июня фактические объемы поставок почти не изменились по сравнению с объемами четверга, 16 июня.

Примечательно, что Eni SpA собрались заплатить "Газпрому" за поставки газа рублями.

Отметим, что Франция с 16 июня также не получает российский газ по трубопроводам. Достоверная причина прекращения поставок газа не уточняется.

Вероятно, она связана с сокращением потока газа между Францией и Германией до 10% пропускной способности трубопровода. 16 июня в "Газпроме" заявили о проблемах со второй турбиной на КС "Портовая". По этой причине российский газовый монополист решил сократить прокачку газа по "Северному Потоку-1" до 67 млн куб. м. в сутки.

Источник фото: ua.depositphotos.com