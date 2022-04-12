Греция ускорит разведку месторождений газа, чтобы отказаться от российского энергоносителя

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил 12 апреля, что его страна ускорит разведку новых месторождений газа, потому что стремится сократить свою зависимость от российских энергоносителей до минимума или отказаться вовсе от импорта газа из РФ.

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До конца 2023 года Греция проведет первое пробное бурение за более чем два десятилетия, сообщает издание Reuters.

Греция, которая покрывает около 40% своих потребностей за счет российского газа, рассматривает газ в качестве переходного топлива по мере наращивания возобновляемых источников энергии.

При этом низкие цены на нефть в предыдущие годы, переход на "зеленую" энергию и отсутствие политической воли затормозили ее планы разведки месторождений энергоносителей.

Мицотакис добавил, что страна стремится стать производителем газа и центром хранения и транспортировки газа в остальную Европу.

"Ускорение эксплуатации национальных энергетических ресурсов страны позволит нам, если нам повезет и у нас будут пригодные для эксплуатации месторождения природного газа, повысить нашу энергетическую независимость, нашу энергетическую безопасность", — подчеркнул премьер-министр.

С той же целью, что Греция Евросоюз активно интересуется увеличением поставок СПГ из Нигерии. Такой спрос возникает из-за текущей геополитической ситуации в Европе. На фоне сложных отношений ЕС с РФ из-за войны в Украине выросла заинтересованность в усилении сотрудничества с Нигерией, в частности в вопросе увеличения поставок энергоресурсов.

Такие заявления звучат на фоне угрозы российского президента Владимира Путина прекратить поставлять газ в Европу, если страны не захотят платить за энергоноситель рублями.