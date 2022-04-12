Греція прискорить розвідку родовищ газу, аби відмовитися від російського енергоносія

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив 12 квітня, що його країна прискорить розвідку нових родовищ газу, тому що прагне скоротити свою залежність від російських енергоносіїв до мінімуму або відмовитися від імпорту газу з РФ.

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До кінця 2023 року Греція проведе перше пробне буріння за понад два десятиліття, повідомляє видання Reuters.

Греція, яка покриває близько 40% своїх потреб за рахунок російського газу , розглядає газ як перехідне паливо в міру нарощування відновлюваних джерел енергії .

При цьому низькі ціни на нафту попередні роки, перехід на "зелену" енергію та відсутність політичної волі загальмували її плани розвідки родовищ енергоносіїв.

Міцотакіс додав, що країна прагне стати виробником газу та центром зберігання та транспортування газу до іншої Європи.

"Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо нам пощастить і у нас будуть придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку", - наголосив прем'єр-міністр.

З тією ж метою, що Греція Євросоюз активно цікавиться збільшенням постачання ЗПГ із Нігерії. Такий попит виникає через поточну геополітичну ситуацію в Європі. На тлі складних відносин ЄС із РФ через війну в Україні виросла зацікавленість у посиленні співпраці з Нігерією, зокрема у питанні збільшення постачання енергоресурсів.

Такі заяви звучать на тлі загрози російського президента Володимира Путіна припинити постачати газ до Європи, якщо країни не захочуть платити за енергоносій карбованцями.