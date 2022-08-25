Канада вернет Германии остальные пять турбин "Северного потока"

Канада планирует вернуть пять турбин, которые использовались в российском газопроводе "Северный поток", несмотря на то, что эксплуатирующая трубопровод компания отказалась принять одну турбину, которую уже вернули в Германию.

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Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет CBC.

В июле правительство Канады разрешило отправить шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, обратно в Германию, чтобы затем их передать российской государственной компании "Газпром", управляющей газопроводом "Северный поток-1", обеспечивающим Германию и другие европейские страны природным газом.

Одна турбина была возвращена в Германию, но "Газпром" отказался принять ее, ссылаясь на технические проблемы и утверждая, что ему нужна дополнительная документация, доказывающая, что оборудование не подпадает под санкции Запада.

Несмотря на отказ "Газпрома", Джоли заявила, что Канада планирует вернуть оставшиеся пять турбин.

"Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия", – сказала Джоли.

Украина раскритиковала федеральное правительство за то, что оно согласилось по просьбе Германии освободить компанию Siemens Canada от санкций, чтобы она могла вернуть турбины. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль расценит этот шаг как признак "слабости".

Федеральное правительство защищало этот шаг как необходимое для обеспечения поставок газа для Германии. Оттава также утверждает, что Кремль использовал бы отказ Канады вернуть турбину, чтобы направить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России, что могло бы подорвать поддержку Украины на Западе.

В то же время, посол Украины в Канаде Юлия Ковалев снова призвала Канаду отменить отказ от санкций. По ее мнению, Россия, очевидно, не примет турбину, которую Siemens поставил в Германию, и использует поставки газа для терроризации Европы.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц был в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Джастином Трюдо и подписать "общую декларацию о намерениях", призывающую две страны инвестировать в водород, создать "трансатлантический коридор поставок Канада-Германия" и начать экспорт водорода к 2025 году.

Но Орест Закидальский из Конгресса украинцев Канады сказал, что правительство должно было использовать визит Шольца как возможность отменить исключение для турбин.

"Нет никакой цели в сохранении разрешения. Наше сообщество разочаровано тем, что Канада упустила возможность упразднить разрешение во время визита канцлера", — сказал Закидальский в заявлении для СМИ.

Отметим, Всемирный конгресс украинцев и украинская диаспора подали в Канаде судебный иск в связи с решением правительства по турбине. Истцы требуют судебного пересмотра для отмены разрешения на экспорт турбины и предотвращения каких-либо других работ по техническому обслуживанию российских турбин в Канаде в будущем.

Тем временем РФ продолжает вести газовую войну. "Газпром" мог бы прокачивать больше газа с помощью украинских мощностей, тогда не было бы острой необходимости возобновлять работу "Северного потока". Вместо этого российский монополист снижает поставки газа в ЕС через Украину.