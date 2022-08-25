Канада поверне Німеччині решту п’ять турбін "Північного потоку"

Канада планує повернути п’ять турбін, які використовувалися в російському газопроводі "Північний потік", незважаючи на те, що компанія, яка експлуатує трубопровід, відмовилася прийняти одну турбіну, яку вже повернули до Німеччини.

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Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, пише CBC.

У липні уряд Канади дозволив відправити шість турбін, які проходять технічне обслуговування в Монреалі, назад до Німеччини, щоб потім їх передати російській державній компанії "Газпром", яка керує газопроводом "Північний потік-1", який забезпечує Німеччину та інші європейські країни природним газом.

Одна турбіна була повернута до Німеччини, але "Газпром" відмовився прийняти її, посилаючись на технічні проблеми та стверджуючи, що йому потрібна додаткова документація, яка б доводила, що обладнання не підпадає під санкції Заходу.

Незважаючи на відмову "Газпрому", Джолі заявила, що Канада планує повернути п’ять турбін, що залишилися.

"Це було рішення, яке ми прийняли. Це саме те, про що нас просила Німеччина", - сказала Джолі.

Україна розкритикувала федеральний уряд за те, що він погодився на прохання Німеччини звільнити компанію Siemens Canada від санкцій, щоб вона могла повернути турбіни. Сам президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль розцінить цей крок як ознаку "слабкості".

Федеральний уряд захищав цей крок як необхідний для забезпечення поставок газу для Німеччини. Оттава також стверджує, що Кремль використав би відмову Канади повернути турбіну, щоб спрямувати провину за нестачу енергії в Європі на санкції проти Росії, що могло б підірвати підтримку України на Заході.

Водночас посол України в Канаді Юлія Ковалів знову закликала Канаду скасувати відмову від санкцій. На її думку, Росія вочевидь не прийме турбіну, яку Siemens поставив до Німеччини, і використовує поставки газу для тероризації Європи.

Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц був у Канаді, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо та підписати «спільну декларацію про наміри», яка закликає дві країни інвестувати у водень, створити «трансатлантичний коридор поставок Канада-Німеччина» та розпочати експорт водню до 2025 року.

Але Орест Закидальський з Конгресу українців Канади сказав, що уряд мав використати візит Шольца як можливість скасувати виняток для турбін.

«Немає жодної цілі у збереженні дозволу. Наша спільнота розчарована тим, що Канада упустила можливість скасувати дозвіл під час візиту канцлера», — сказав Закидальський у заяві для ЗМІ.

Зазначимо, Світовий конгрес українців та українська діаспора подали у Канаді судовий позов у зв'язку з рішенням уряду щодо турбіни. Позивачі вимагають судового перегляду для скасування дозволу на експорт турбіни та запобігання будь-яким іншим роботам з технічного обслуговування російських турбін у Канаді в майбутньому.

Тим часом РФ продовжує вести газову війну. "Газпром" міг би прокачувати більше газу за допомогою українських потужностей, тоді б не було гострої необхідності відновлювати роботу "Північного потоку". Замість цього російський монополіст зменшує постачання газу до ЄС через Україну.