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Некоторые европейские заводы начали закрываться из-за роста цен на энергоносители, — WSJ
Европейские заводы, долгое время зависевшие от дешевой российской энергии, начали закрываться одним за другим. Предприятия после многих лет покупки газа по низким ценам, не могут оплачивать поставки энергоносителя из-за резкого подорожания.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что возможности производителей конкурировать на мировом рынке также ограничиваются на фоне увеличения затрат на энергоносители.
По информации источников издания, некоторые производители закрываются так как не выдерживают конкуренцию с заводами в США, на Ближнем Востоке и в других регионах, где затраты на энергию намного ниже, чем в Европе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В целом, большой проблемой для Европы является увеличение импорта и сокращение экспорта", — сказал генеральный директор Cefic, европейской торговой группы химической промышленности.
Цены на газ на европейских рынках растут, в том числе, потому что страна-агрессор РФ продолжает энергетический шантаж ЕС. Например, российский газовый монополист “Газпром” прекратил поставку газа датской компании Orsted, британской Shell Energy, а также нидерландской GasTerra, которые ранее отказались платить за газ “в рублях”.
В свою очередь ЕС разрабатывает план на случай, если Россия прекратит поставки газа. План предусматривает ограничения поставок газа для промышленности, но исключает ограничения домохозяйствам.
Источник фото: ua.depositphotos.com