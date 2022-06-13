Деякі європейські заводи почали закриватися через зростання цін на енергоносії, - WSJ

Європейські заводи, які тривалий час залежали від дешевої російської енергії, почали закриватися одним за одним. Підприємства після багатьох років купівлі газу за низькими цінами не можуть оплачувати постачання енергоносія через різке подорожчання.

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела.

Наголошується, що можливості виробників конкурувати на світовому ринку також обмежуються на тлі збільшення витрат на енергоносії.

За інформацією джерел видання, деякі виробники закриваються, оскільки не витримують конкуренцію із заводами в США, на Близькому Сході та в інших регіонах, де витрати на енергію набагато нижчі, ніж у Європі.

"Загалом, великою проблемою для Європи є збільшення імпорту та скорочення експорту", - сказав генеральний директор Cefic, європейської торгової групи хімічної промисловості.

Ціни на газ на європейських ринках зростають, у тому числі тому, що країна-агресор РФ продовжує енергетичний шантаж ЄС. Наприклад, російський газовий монополіст "Газпром" припинив постачання газу данської компанії Orsted, британської Shell Energy, а також нідерландської GasTerra, які раніше відмовилися платити за газ "у рублях".

У свою чергу, ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу. План передбачає обмеження постачання газу для промисловості, але виключає обмеження домогосподарств.

Джерело фото: ua.depositphotos.com