Новая спекуляция о Северном Потоке-2: зачем и почему именно сейчас

Американское издание опубликовало версию подрыва Северных потоков в 2022 году. Вроде бы операция была спланирована и реализована украинцами: по версии издания, Зеленский санкционировал операцию, а затем приказал отменить, но Залужный не отступил и реализовал – силой четырех водолазов, туристического парусника и отвлекающей внимание женщины.

Даже не вдаваясь в детали, уже звучит комично, понимая масштаб разрушений, потерпевший три крепких трубы: разрыв длиной в несколько метров. Странно, что в статье не сказали, что сделать это все ручным напильником.

Не следует серьезно воспринимать эту версию только потому, что информацию распространило американское издание: в ноябре 2023 года другое издание в США уже обнародовало очень подобную версию. А в начале 2023 года один американский журналист Сеймур Херш объявил версию, что подрыв устроили власти США и Норвегии. В конце концов, 85-летний Херш помимо этого издавал явно некомплиментарные заявления по Украине, которые активно тиражировали россияне. А кроме этого были и версии о Польше, как соучастнике взрывов.

Так почему снова и почему именно сейчас? Убежден, что этот вброс не случаен – россияне пытаются убедить Запад, а прежде всего Германию, что именно Украина совершила диверсию на газопроводах считая, потому что именно сейчас правильный случай.

Какова логика окупантов? Очень проста.

Первый шаг. Учитывая неожиданность и в определенной степени даже дерзость Курской операции, появляется основание убеждать, что украинские силы обороны могут проводить сложные и неожиданные операции. Тем самым аудиторию подводят и к тому, что условно четыре водолаза могли взорвать газопроводы.

Второй шаг враждебной логики: Запад, а, прежде всего, Германия верит, что это сделали именно мы. Как следствие, россияне будут пробивать понижение поддержки Украины. В конце концов, российские медиа уже качают эту историю.

Третий шаг: склонение европейских стран отказаться от украинского маршрута транзита и вернуться к использованию обходных газопроводов. Кроме того, они будут использовать и тот факт, что единственная газоизмерительная станция, через которую сегодня идет транзит – Суджа, сейчас контролируется силами обороны и «находится в эпицентре боевых действий». В прошлом тексте я уже объяснял, почему россияне не могут резко отказаться от украинского маршрута транзита газа после Курской операции – нет альтернативы для мгновенного переключения, а деньги очень нужны.

Напомним, что сегодня, кроме украинского маршрута, Германию (и другие европейские краны) и Россию объединяют еще два газопровода: Ямал-Европа (проводит через белорусскую территорию, Польшу и соединяется с немецкой газотранспортной системой) и уцелела нить Северного потока 2.

Не понятно, в каком состоянии сейчас уцелела нить Северного потока 2. Но и газопровод не был сертифицирован, что делает невозможным его использование с юридической точки зрения. Тем не менее, россияне могут направить свои усилия, чтобы вернуться к использованию этого газопровода. Ямал-Европа находится под российскими санкциями, поэтому здесь тоже нужно «следить за руками» и кремлевскими заявлениями.

Может кому-то кажется странным, но в сентябре 2022 года именно россиянам был выгоден подрыв газопроводов. Кстати, после аварии несколько стран сообщали, что за несколько дней до взрывов в этой зоне находились российские военные корабли.

Почему выгодно? Во-первых, они искали юридические основания, чтобы сократить поставки газа в Европу, что являлось элементом энергетического шантажа. Сначала использовались надуманные поводы: требования платить в рублях, а не евро, о ремонте Северного потока, «разлив смазки» на компрессоре, о невозможности получить турбину вроде бы из-за санкций и многих других. Целью шантажа было спровоцировать энергетический кризис в Европе и прекратить поддержку Украины.

Пробелом в их плане было то, что надуманность поводов была очевидна, а как следствие, на горизонте было применение штрафных санкций и арбитражи, которые впоследствии газпром начал проигрывать. Следовательно, подрыв газопровода можно было представить как настоящий форс-мажор. Только вот одна из четырех труб уцелела, что давало россиянам поле для маневра в возобновлении поставок по Балтийскому морю.

Сейчас кремль будет пытаться убеждать Европу, что Украина подорвала Северные потоки, а затем будет пытаться возобновить поставки другими газопроводами, в обход Украины, и в очередной раз будет пытаться уменьшить поддержку Украины. А вдобавок ждем вброса версий, что Зеленский же уволил Залужного, и не потому ли тот взорвал трубу вопреки решению Банковой.