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ОККО пока не видит возможности отмены лимитов на топливо на своих АЗС
Сеть АЗС ОККО пока не видит возможности отмены лимитов на продажу топлива на своих АЗС. Об этом Delo.ua сообщили в пресс-службе компании.
"Наша цель, как в начале войны, так и сейчас – дать возможность заправиться как можно большему количеству людей. Сотрудники нашей компании прилагают немало усилий, чтобы ввезти в Украину как можно больше топлива из Европы. Сейчас завозим его больше всех сетей в Украине. Однако, учитывая спрос, по состоянию на сегодняшний день мы не видим возможности отменить лимиты на заправку", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что по мере увеличения запасов горючего на АЗК, лимиты будут пересматриваться и смягчаться.
"Теперь исходя из персональных лимитов (каждый клиент видит их в персональном кабинете приложения Fishka. У клиентов они могут отличаться) можно заправиться до 40 л. Все дальнейшие обновления можно узнать в мобильном приложении Fishka, на сайте ОККО, официальных страницах в соцсети", — добавили в пресс-службе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, сеть АЗК WOG с 1 июля отменила ограничения на отпуск любого вида топлива в одни руки. Изменения коснулись участников программы лояльности PRIDE.
Аналогичное решение приняла национальная сеть АЗС Prime. Владелец сети Дмитрий Леушкин сообщил, что Prime снимает все ограничения по отпуску топлива с 4 июля.
Народный депутат Андрей Герус накануне сообщал, что вскоре такое решение примут и другие АЗС, так как на рынке уже есть достаточно нефтепродуктов для отмены лимитов.
При этом бизнес и эксперты сомневаются, что кризис на рынке нефтепродуктов преодолён. Дефицита нет в западных и южных областях Украины, поскольку все топливо в Украину идет либо через западную границу либо через порты Дуная. Таким образом большую часть горючего реализуют на АЗС в непосредственной близости от пункта поставки.
Дефицит бензина и дизтоплива сохраняется в северных, центральных и восточных областях Украины. Эксперты считают, что дефицит в той или иной мере сохранится до конца года, а рост потребления дизельного топлива в связи с уборочной кампанией спровоцирует новые пики дефицита.
Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС после полномасштабного вторжения РФ. С целью решить эту проблему 17 мая Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.