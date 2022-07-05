ОККО поки що не бачить можливості скасування лімітів на паливо на своїх АЗС

Мережа АЗС ОККО поки що не бачить можливості скасування лімітів на продаж палива на своїх АЗС. Про це Delo.ua повідомили у прес-службі компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Наша мета, як на початку війни, так і зараз – дати можливість заправитися якомога більшій кількості людей. Співробітники нашої компанії докладають чимало зусиль, щоб ввезти в Україну якнайбільше палива з Європи. Зараз завозимо його більше за всі мережі в Україні. Однак, з огляду на попит, станом на сьогодні ми не бачимо можливості скасувати ліміти на заправку", - повідомили у прес-службі.

У прес-службі зазначили, що зі збільшенням запасів пального на АЗК, ліміти будуть переглядатися і пом'якшуватися.

"Тепер виходячи з персональних лімітів (кожен клієнт бачить їх у персональному кабінеті програми Fishka. У клієнтів вони можуть відрізнятися) можна заправитися до 40 л. Усі подальші оновлення можна дізнатися в мобільному додатку Fishka, на сайті ОККО, офіційних сторінках у соцмережі", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, мережа АЗК WOG з 1 липня скасувала обмеження на відпустку будь-якого виду палива в одні руки. Зміни зачепили учасників програми лояльності PRIDE.

Аналогічне рішення ухвалила національна мережа АЗС Prime. Власник мережі Дмитро Леушкін повідомив, що Prime знімає всі обмеження щодо відпуску палива з 4 липня.

Народний депутат Андрій Герус напередодні повідомляв, що незабаром таке рішення ухвалять і інші АЗС, оскільки на ринку вже є достатньо нафтопродуктів для скасування лімітів.

При цьому бізнес та експерти сумніваються, що криза на ринку нафтопродуктів подолана. Дефіциту немає в західних та південних областях України, оскільки все паливо в Україну йде через західний кордон або через порти Дунаю. Таким чином, велику частину пального реалізують на АЗС в безпосередній близькості від пункту поставки.

Дефіцит бензину та дизпалива зберігається у північних, центральних та східних областях України. Експерти вважають, що дефіцит тією чи іншою мірою збережеться до кінця року, а зростання споживання дизельного палива у зв'язку із збиральною кампанією спровокує нові піки дефіциту.

Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС після повномасштабного вторгнення РФ. З метою вирішення цієї проблеми 17 травня Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання ціни на паливо. З операторами ринку досягнуто домовленості про максимальну вартість бензину та дизельного палива на АЗС.