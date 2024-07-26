Отключения света – не приговор. Как организовать резервное электропитание квартиры и за какой бюджет?

"Укрэнерго" и ДТЭК предупреждают, что ситуация с электроснабжением будущей зимой будет непростой. Поэтому длительных отключений электричества не избежать. Delo заблаговременно решило вопрос энергонезависимости жилья и делится своим опытом.

Практическая реализация автономного электроcнабжения, которая будет описана ниже, опробована на городской квартире. В частном доме такую систему тоже можно реализовать без проблем. Но все-таки для загородного жилья вариантов больше, чем для квартиры.

Например, частный дом можно запитать от солнечной или ветровой электростанции, а также установить генератор. Если продумать систему грамотно, то периоды отсутствие централизованного электроснабжения будут проходить вообще безболезненно.

В многоэтажке такие решения, мягко говоря, большой компромисс. Даже если установить солнечные панели с наружной стороны балкона, они не смогут перекрыть и треть потребностей в электроэнергии.

Использование генератора в квартире вообще запрещено нормами безопасности. Правда некоторые умельцы умудряются устанавливать такое оборудование где-то на лоджии, что может обернуться пожаром или привести к отравлению угарным газом.

Поэтому был выбран максимально безопасный и простой вариант, который сможет выручить городского жителя в периоды долгих отключений электроэнергии.

Какое оборудование нужно для электроснабжения квартиры?

Минимальный набор для более-менее комфортной жизни во время отсутствия электроснабжения – это несколько павербанков емкостью хотя бы 20000 мАч каждый, автономные светильники/лампы и повышающий кабель 5В – 9В/12В для питания wi-fi роутера.

Но если нужно подключить холодильник, телевизор, электрокотел или стационарный компьютер, то павербанков для этого будет явно маловато. Их мощности попросту не хватит, чтобы запустить крупную бытовую технику. Кроме того, павербанки выдают постоянный ток, который подходит только для зарядки смартфонов, планшетов или ноутбуков, в то время как даже для самого простого телевизора нужен источник переменного тока, не говоря уже о холодильнике, бойлере или электроплите.

Закрыть такие потребности может зарядная станция либо комплект в виде инвертора с внешними аккумуляторами.

Зарядная станция, по сути, большой павербанк вместе с инвертором, который преобразует постоянный ток в переменный. Все эти компоненты "зашиты" в монолитный корпус, который напичкан массой разъемов – от USB-портов до обычных розеток под евровилку, куда можно подключать почти любую бытовую технику.

Комплект в виде инвертора с аккумуляторами (их много видов – свинцово-кислотные, гелевые, литий-железо-фосфатные) дублирует функционал зарядной станции. Аккумуляторы накапливают электроэнергию, а инвертор преобразует постоянный ток в переменный. Но если зарядная станция – это, скажем так, устройство все в одном фабричной сборки, то инвертор+аккумуляторы – система, которая требует грамотной коммутации и отдельного монтажа.

Сколько стоит такая резервная система?

Стоимость оборудования постоянно меняется. Цены, указанные ниже, действительны на момент публикации материала. Какой будет их динамика дальше – предугадать сложно. Хотя есть надежда на то, что и зарядные станции, и аккумуляторы подешевеют благодаря тому, что парламент отменил пошлины и НДС на энергетическое оборудование, которое ввозится в Украину. Речь о законопроектах №№ 11258 и 11259. Они приняты в целом, но пока что не подписаны президентом.

Уточним, что мы не привязываемся к конкретным брендам и производителям. Важны в первую очередь параметры, которые удовлетворят запросы конкретного пользователя и смогут покрыть его бытовые задачи.

Вариант 1. Зарядная станция мощностью до 750-1000 Вт и емкостью 500-1000 Вт*ч будет стоить в пределах 25-45 тыс. грн. Простейший комплект резервного питания из инвертора (бесперебойника) мощностью 1000 Вт и аккумулятора емкостью около 1200-1400 Вт*ч обойдется в 20-25 тыс грн.

Вариант 2. Стоимость более производительной зарядной станции мощностью 2000-2200 Вт и емкостью в диапазоне 2000-2400 Вт*ч составит 70-80 тыс. грн. Близкий по характеристикам комплект, который состоит из инвертора мощностью 2000-3000 Вт и пары аккумуляторов суммарной емкостью порядка 2400 Вт*ч обойдется от 40-50 тыс. грн.

Первый вариант оборудования подойдет нетребовательным пользователям, которые хотят на время отключения электроэнергии запитать холодильник, роутер и локальное освещение (настольную лампу, к примеру). Второй вариант – это решение для того, чтобы в отсутствие централизованного электроснабжения можно было пользоваться большим количеством приборов (холодильник, котел, даже кондиционер или обогреватель) и освещением.

Личный опыт: как это работает и для чего подойдет?

В нашем случае выбор был сделан в пользу зарядной станции. Несмотря на то, что она будет на 15-20% дороже, чем аналогичный по характеристикам комплект из инвертора и аккумуляторов.

Во-первых, зарядная станция – мобильное устройство. Ее можно в любой момент погрузить в багажник машины и взять с собой на природу или при переезде на новое место жительства.

Во-вторых, станцию можно использовать для разных задач. Одновременно подключить не только крупные бытовые приборы, на и заряжать смартфон, планшет, ноутбук. Благо всевозможных портов и разъемов для этого предостаточно.

В-третьих, зарядные станции комплектуются литий-железо-фосфатными батареями (LiFePO4). Они обладают длительным сроком службы (выдерживают до нескольких тысяч циклов разряда-заряда без потери емкости), безопасны в эксплуатации и не оказывают вредного влияния на здоровье человека.

Важно и то, что зарядную станцию можно использовать как для питания конкретного устройства (например, поставить рядом с компьютером и подключить его к ней), так и для резервного электроснабжения всей квартиры.

Во втором случае подключение происходит через электрощитовую. В момент, когда исчезает напряжение в городской сети, зарядная станция становится резервным источником, запитывая собой электросеть квартиры. Когда свет возвращается – станция заряжается от обычной сети. Переключение осуществляется вручную либо в автоматическом режиме.

Зарядная станция, которая подключена к электрощитовой квартиры (фото из архива автора)

Любой опытный электрик произведет коммутацию и подключение станции к электрощитовой без особых проблем. Стоимость такой услуги составит от 3-5 тыс. грн до 10 тыс. грн с учетом дополнительных материалов и комплектующих (кабели, разъемы, автомат ввода резерва и т.д.).

Что касается связки "инвертор+аккумуляторы", то и у нее есть свои преимущества.

Во-первых, такая система легко масштабируема. Можно для накопления электроэнергии приобрести не два, а четыре аккумулятора и нарастить их емкость до 4800 Вт*ч, которой хватит для очень длительных отключений электроэнергии, а вместо инвертора на 3 кВт выбрать устройство мощностью 5 кВт, которое вытянет практически всю электротехнику, что есть в квартире.

Во-вторых, ассортимент оборудования тоже довольно большой, на любой вкус и кошелек. Но справедливости ради заметим, что инверторы не китайского подвального производства стоят недешево, равно как и аккумуляторы LiFePO4, которые, к тому же, в большом дефиците. Срок предзаказа на такие батареи достигает нескольких месяцев.

А еще подключение инвертора с аккумуляторами требует профессионального подхода. В противном случае их эксплуатация будет банально небезопасной. Особенно если выбирать самое дешевое оборудование. Ну а если вдруг придется переезжать, то демонтировать и увезти с собой такую систему будет сложнее, чем компактную электростанцию.

Система резервного питания – инвертор и аккумуляторы (фото с сайта компании "Интел Инжениринг")

Сколько продержится резервное питание в разных сценариях использования?

Зарядная станция с указанными характеристиками, – рабочая мощность 2000 Вт и емкость около 2000 Вт*ч – позволит закрыть базовые потребности даже при длительных отключениях электроэнергии. Например, как это было в середине июля: до 7 часов без энергоснабжения и только 2 часа – со светом.

Если подключен двухкамерный холодильник объемом 300-350 л, пару светильников по квартире и роутер, которые будут потреблять в сумме около 150-180 Вт*ч – станция продержится 10-11 часов. Если добавить еще персональный компьютер и посмотреть пару часов телевизор, потребление вырастет где-то до 350 Вт*ч, в результате чего время работы станции сократится до 5-6 часов.

Если пользоваться станцией на полную катушку: помимо холодильника и освещения в квартире, вскипятить чайник, заряжать смартфоны и другие гаджеты, потребление подскочит до 500 Вт*ч и более, а станция разрядится через 3-4 часа.



Вообще, с зарядной станцией не стоит использовать особо прожорливые приборы – стиральную машинку, бойлер, электроплиту и мелкую бытовую технику (чайники, фены, микроволновки). Мало того, что они очень быстро посадят аккумулятор, так еще и могут дать чрезмерную нагрузку по мощности, что приведет к поломке.

На перезарядку станции, в зависимости от модели и производителя, потребуется 2-5 часов. Это нужно учитывать: при долгих блэкаутах может попросту не хватать времени на то, чтобы пополнить емкость аккумулятора. Впрочем, обычно есть возможность докупить дополнительную батарею. Но ее стоимость может быть равноценна цене самой зарядной станции.

Поэтому, если нет желания экономить электроэнергию в моменты отключения света, возможно действительно есть смысл установить более мощную и емкую систему в виде инвертора и внешних аккумуляторов. Но тогда и бюджет уже будет другой, до 150-200 тыс. грн, а то и больше.