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Отсрочка или пеня: как платить за коммунальные услуги во время военного положения
СМИ узнали, что делать с коммунальными платежами на время военного положения в стране.
На время военного положения жители Украины освобождаются от всех санкций за долги по коммуналке. Поставщики услуг говорят, что платить нужно, но по возможности. Об этом передает "Обозреватель".
Так, в "Нафтогаз" сообщили, что еще не получили официальную информацию по поводу оплаты счетов за коммунальные услуги.
"Мы понимаем ситуацию в стране, но в настоящее время мы не получили официальную информацию о работе платежных систем или банковских отделений. Не исключены временные затруднения с оплатой коммунальных услуг. Рекомендуем оплачивать счета по возможности и в зависимости от ситуации", – ответили в "Нафтогазе".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также эксперт по вопросам в области ЖКХ Кристина Ненно рассказала изданию УНИАН, что не нужно платить за коммуналку, если нет такой возможности.
"Это военное состояние, все заморожено – пени не будет. Пусть думают, как выжить, помочь военным и отстроить страну", – говорит она.
Напомним, что 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.