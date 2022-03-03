Відтермінування або пеня: як платити за комунальні послуги під час воєнного стану

ЗМІ дізналися, що робити з комунальними платежами на час воєнного стану в країні.

На час воєнного стану жителі України звільняються від усіх санкцій за борги з комуналки. Постачальники послуг кажуть, що платити треба, але наскільки це можливо. Про це повідомляє "Обозреватель".

Так, у "Нафтогазу" повідомили, що ще не отримали офіційної інформації щодо оплати рахунків за комунальні послуги.

"Ми розуміємо ситуацію в країні, але нині ми не отримали офіційної інформації про роботу платіжних систем або банківських відділень. Не виключено тимчасових труднощів з оплатою комунальних послуг. Рекомендуємо оплачувати рахунки по можливості і залежно від ситуації", – відповіли в "Нафтогазі" ".

Також експерт з питань у галузі ЖКГ Крістіна Ненно розповіла виданню УНІАН, що не потрібно платити за комуналку, якщо немає такої можливості.

"Це військовий стан, все заморожено – пені не буде. Нехай думають, як вижити, допомогти військовим та відбудувати країну", – каже вона.

Нагадаємо, що 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан .