Пенсионеры могут дополнительно получить по 5 LED-ламп: как это сделать

Правительство приняло решение предоставить пенсионерам возможность получить еще по пять светодиодных ламп. Это можно сделать в отделениях "Укрпочты" в течение декабря 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что на первом и втором этапе реализации программы украинцы получили более 21 млн светодиодных ламп. Однако власти видят необходимость заменить еще около 18 млн ламп накаливания на энергоэффективные лампы, чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему страны.

Когда и как пенсионеры могут обменять лампочки

Пенсионеры смогут получить на "Укрпочте" дополнительные лампы без регистрации в приложении "Дія". Достаточно прийти в отделение с паспортом, идентификационным кодом, пенсионным удостоверением и телефоном.

Указывается, что на этот раз пенсионерам не придется сразу нести старые лампы на обмен. Их можно будет принести в отделение "Укрпочты" в течение месяца с момента получения пяти дополнительных светодиодных ламп.

Принять участие в программе смогут даже пенсионеры, которые уже заменяли свои лампочки на энергоэффективные.

Первые лампы по новой волне программы будут доступны с 5 декабря во всех сельских отделениях "Укрпочты" по всей стране, кроме Киевщины. В Киевской области пенсионеры смогут дополнительно обменять лампы с 12 декабря. О доступности ламп для обмена в остальных населенных пунктах будет сообщено дополнительно.

Обмен будет безвозмездным и будет продолжаться до тех пор, пока лампы будут в наличии.

Что известно о бесплатной программе обмена лампочек

Все юридические лица могут обменять :

по 3 лампы на 10 кв. метров в аудиториях, процедурных палатах, помещениях жилищного фонда управляющего многоквартирного дома, ОСМД;

по 2 лампы на 10 кв. метров для мест общего использования.

Чтобы осуществить обмен старых ламп накаливания на LED-лампы, необходимо отправить запрос на получение LED-ламп через портал Действие и выполнить следующие шаги:

авторизоваться на портале "Дія" с помощью КЭП юридического лица;

проверить информацию о предприятии;

перейти в раздел — Услуги и выбрать Обмен лампочек и начать заполнение запроса;

указать площадь в калькуляторе, чтобы увидеть лимит и в рамках лимита выбрать количество и типы ламп;

поставить отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания;

указать местонахождение организации;

проверить и подтвердить данные по сформированному запросу;

подписать запрос о необходимости КЭПом юридического лица.

После подачи заявки, в течение недели представители Укрпочты свяжутся по указанному номеру телефона и предоставят дальнейшие инструкции по получению энергосберегающих ламп.

Также продолжается программа обмена ламп и для населения. По-прежнему можно обменять до 5 ламп накаливания на такое же количество светодиодных ламп. Программа действует в 23 областных центрах Украины и 120 районных населенных пунктах. Получить энергосберегающие лампочки можно в отделениях "Укрпочты".

Власти подсчитали, что экономический эффект от обмена еще 18 млн светодиодных ламп позволит суммарно экономить одновременно до 1000 МВт, что равняется работе блока атомной электростанции.

Напомним, в Украине 30 января стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы. Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых.

В рамках этой программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.

Источник фото: ua.depositphotos.com