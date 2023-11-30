Пенсіонери можуть додатково отримати по 5 LED-ламп: як це зробити

Уряд ухвалив рішення надати пенсіонерам можливість отримати ще по п'ять світлодіодних ламп. Це можна зробити у відділеннях “Укрпошти” протягом грудня 2023 року.

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що на першому та другому етапі реалізації програми українці отримали понад 21 млн світлодіодних ламп. Однак влада бачить необхідність замінити ще близько 18 млн ламп розжарювання на енергоефективні лампи, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни.

Коли і як пенсіонери можуть обміняти лампочки

Пенсіонери зможуть отримати на "Укрпошті" додаткові лампи без реєстрації у застосунку "Дія". Достатньо прийти на відділення з паспортом, ідентифікаційним кодом, пенсійним посвідченням і телефоном.

Вказується, що цього разу пенсіонерам не треба буде одразу нести старі лампи на обмін. Їх можна буде принести у відділення "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п’яти додаткових світлодіодних ламп.

Узяти участь у програмі зможуть навіть ті пенсіонери, які вже замінювали свої лампочки на енергоефективні.

Перші лампи за новою хвилею програми будуть доступні з 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти по всій країні, крім Київщини. На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів буде повідомлено окремо.

Обмін буде безоплатним і триватиме доти, поки лампи будуть у наявності.

Що відомо про безоплатну програму обміну лампочок

Всі юридичні особи можуть обміняти:

по 3 лампи на 10 кв. метрів в аудиторіях, процедурних палатах, приміщеннях житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування.

Щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED-ламп через портал Дія та виконати такі кроки:

авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки, протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

Також триває програма обміну ламп і для населення. Як і раніше, обміняти можна до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп. Програма діє у 23 обласних центрах України та у 120 районних населених пунктах. Отримати енергозберігаючі лампочки можна у відділеннях "Укрпошти".

Влада підрахувала, що економічний ефект від обміну ще 18 млн світлодіодних ламп дозволить сумарно економити одночасно до 1000 МВт, що дорівнює роботі блока атомної електростанції.

Нагадаємо, в Україні 30 січня стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.

В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.

Джерело фото: ua.depositphotos.com