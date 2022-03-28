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Энергетика
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После начала полномасштабной войны добыча угля в Украине упала на треть, — Галущенко

Фото: пресс-служба Минэнерго
Галущенко предупредил о быстром падении добычи угля. Фото: пресс-служба Минэнерго

Полномасштабная российско-украинская война длится больше месяца, за эти 33 дня добыча угля в Украине вследствие военных действий упала на 30%. Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью изданию "Экономическая правда".

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"Минэнерго подчинено 33 шахты. Из них две – "Золотое" и "Тошковская" – в состоянии затопления. Они не подлежат восстановлению. Также есть угроза затопления шахт ЮД-1. Добыча угля снизилась примерно на 30%", — рассказал Галущенко в ответ на вопрос журналиста о том, с каким количеством шахт Минэнергети потеряло связь.

Он также сообщил, что в Украине есть еще проблема с отгрузкой угля. Дело в том, что российские захватчики обстреливают железнодорожные пути.

Это усложняет процесс транспортировки угля. В частности, если раньше вывоз мог производиться 24 часа в сутки, то сейчас – только днем.

Уточняем, что информацией о потерях на частных шахтах ведомство не владеет.

Кроме проблем с углем, Украина еще может столкнуться с дефицитом дизельного топлива в апреле. По мнению основателя группы “Прайм” Дмитрия Леушкина, ситуация на топливном рынке Украины крайне сложная.

Запасы дизтоплива на нефтебазах были израсходованы за последние пару недель. К тому же вырос спрос на АЗС из-за активизации аграриев перед посевной. В добавок оккупанты регулярно наносят ракетные удары по нефтебазам

Автор:
Вита Молодан