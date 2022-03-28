Після початку повномасштабної війни видобуток вугілля в Україні впав на третину, — Галущенко

Повномасштабна російсько-українська війна триває понад місяць, за ці 33 дні видобуток вугілля в Україні внаслідок військових дій упав на 30%. Про це розповів Міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

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"Міненерго підпорядковані 33 шахти. З них дві – "Золоте" і "Тошківська" – у стані затоплення. Вони не підлягають відновленню. Також є загроза затоплення шахт ЮД-1. Видобуток вугілля знизився десь на 30%.", - розповів Галущенко у відповідь на запитання журналіста про те, з якою кількістю шахт Міненергетті втратило зв'язок.

Він також повідомив, що в Україні ще є проблема з відвантаженням вугілля. Справа в тому, що російські загарбники обстрілюють залізничні колії.

Це ускладнює процес транспортування вугілля. Зокрема, якщо раніше вивіз міг здійснюватися 24 години на добу, то зараз – лише вдень.

Уточнюємо, що інформацією про втрати на приватних шахтах відомство не має.

Окрім проблем із вугіллям, Україна ще може зіткнутися з дефіцитом дизельного палива у квітні. На думку засновника групи “Прайм” Дмитра Леушкіна, ситуація на паливному ринку України є вкрай складною.

Запаси дизпалива на нафтобазах було витрачено за останні кілька тижнів. До того ж зріс попит на АЗС через активізацію аграріїв перед посівною. На додачу окупанти регулярно наносять ракетні удари по нафтобазах.