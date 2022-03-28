Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Енергетика
Дата публікації

Після початку повномасштабної війни видобуток вугілля в Україні впав на третину, — Галущенко

Фото: пресс-служба Минэнерго
Галущенко попередив про швидке падіння видобутку вугілля. Фото: Facebook міністра

Повномасштабна російсько-українська війна триває понад місяць, за ці 33 дні видобуток вугілля в Україні внаслідок військових дій упав на 30%. Про це розповів Міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Міненерго підпорядковані 33 шахти. З них дві – "Золоте" і "Тошківська" – у стані затоплення. Вони не підлягають відновленню. Також є загроза затоплення шахт ЮД-1. Видобуток вугілля знизився десь на 30%.", - розповів Галущенко у відповідь на запитання журналіста про те, з якою кількістю шахт Міненергетті втратило зв'язок.

Він також повідомив, що в Україні ще є проблема з відвантаженням вугілля. Справа в тому, що російські загарбники обстрілюють залізничні колії.

Це ускладнює процес транспортування вугілля. Зокрема, якщо раніше вивіз міг здійснюватися 24 години на добу, то зараз – лише вдень.

Уточнюємо, що інформацією про втрати на приватних шахтах відомство не має.

Окрім проблем із вугіллям, Україна ще може зіткнутися з дефіцитом дизельного палива у квітні. На думку засновника групи “Прайм” Дмитра Леушкіна, ситуація на паливному ринку України є вкрай складною.

Запаси дизпалива на нафтобазах було витрачено за останні кілька тижнів. До того ж зріс попит на АЗС через активізацію аграріїв перед посівною. На додачу окупанти регулярно наносять ракетні удари по нафтобазах.

Автор:
Віта Молодан