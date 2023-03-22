Программу обмена старых ламп на LED начали сворачивать: в чем причина

"Укрпочта" с 22 марта будет сокращать количество отделений, где можно обменять старые лампы накаливания на экономные энергосберегающие LED-лампы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

"Это происходит из-за сокращения спроса населения в некоторых отделениях – именно они вернутся в обычный формат работы и будут предоставлять только почтовые и финансовые услуги. Центральные отделения и те, где обмен ламп проходит активно, продолжат выдавать светодиоды", - говорится в сообщении.

В министерстве призвали граждан, еще не воспользовавшихся предложением заменить устаревшие лампочки на новые светодиодные, прийти на "Укрпочту" и присоединиться к обмену.

Отмечается, что на 22 марта во всех населенных пунктах доступно еще 11 млн ламп, которые могут обеспечить 2,2 млн домохозяйств.

В самых отдаленных селах, которые присоединились к проекту обмена недавно, обмен продлится до конца апреля. А с 1 мая обменять старые лампы накаливания на светодиоды можно будет в 23 отделениях в городах-миллионниках и областных центрах страны, где все еще сохраняется высокий спрос и потребность.

В целом, программа охватила 23 тысячи населенных пунктов, включая деоккупированные территории и прифронтовые регионы Украины. С начала старта программы почти 3 млн жителей Украины обменяли в отделениях "Укрпочты" около 14 млн ламп.

Украинцам, желающим сделать предварительный заказ ламп, следует обратить внимание на наличие отделения "Укрпочты" в перечне доступных отделений в приложении "Дія". Если отделение есть в списке, жители городов, пгт и сел, в которых есть автоматизированные отделения "Укрпочты", смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы, когда они поступят именно в это отделение. Для обмена необходимо иметь паспорт, идентификационный код и лампы.

Напомним, в Украине 30 января стартовала программа бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы Украинцы могут обменять 5 старых ламп на 5 новых.

В рамках этой программы планируется произвести замену в общей сложности 50 миллионов ламп, что должно существенно сократить нагрузку на украинскую энергосистему.

С 7 февраля услугой могут воспользоваться не только жители областных центров, но украинцы из городов и поселков городского типа. А с 25 февраля услугой можно воспользоваться и в селах.