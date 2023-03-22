Програму обміну старих ламп на LED почали згортати: у чому причина

"Укрпошта" з 22 березня буде скорочувати кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

"Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях – саме вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги. Центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві закликали громадян, які ще не скористались пропозицією замінити застарілі лампочки на нові світлодіодні, прийти на "Укрпошту" і долучитись до обміну.

Зазначається, що станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

В найвіддаленіших селах, які до проєкту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня. А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба.

Загалом програма охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн жителів України обміняли у відділеннях "Укрпошти" близько 14 млн ламп.

Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень в застосунку "Дія". Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення. Для обміну потрібно мати паспорт, Ідентифікаційний код та лампи.

Нагадаємо, в Україні 30 січня стартувала програма безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Українці можуть обміняти 5 старих ламп на 5 нових.

В рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.

З 7 лютого послугою можуть скористатися не лише мешканці обласних центрів, а й українці з міст та селищ міського типу. А з 25 лютого послугою можна скористатися і в селах.