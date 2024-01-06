Работники обесточенной шахты в Донецкой области оказались на поверхности после 16 часов под землей

В Донецкой области удалось спасти 17 шахтеров, которые 16 часов находились под землей. Причиной бедствия стало обесточивание шахты в результате обстрелов региона. Сейчас предприятие снова заживлено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"В результате боевых действий отключился ВЛ 110 на Харьковщине. В результате обесточились бытовые потребители и объекты АО "Укрзализныця", но сбоев в движении поездов не было. В течение часа все потребители были заживлены", - отмечает Минэнерго.

В каком состоянии находится украинская энергосеть

В целом на 6 января в энергосистеме Украины дефицита электроэнергии не наблюдается, поэтому импорт электроэнергии не предусматривается. Но ситуация может измениться с ухудшением погодных условий, поэтому в Минэнерго напоминают о необходимости экономии энергии в пиковые периоды: в выходные дни - с 10 до 12 и с 18 до 20 часов.

"В краткосрочный аварийный ремонт выведен блок ТЭС, в то же время после ремонта к работе подключен блок ТЭЦ", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что в результате произошедшей 4 января ракетной атаки был поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком. Тогда было известно об одном погибшем автослесаре, еще 5 человек получили ранения.

Еще раньше украинская энергосеть испытала большие потрясения. После массированного вражеского обстрела, который Россия устроила утром 29 декабря, были зафиксированы отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях.