Россияне повредили ракетой энергообъект в Кропивницком: есть разрушения и жертвы

В результате ракетной атаки, произошедшей 4 января, поврежден один из объектов НЭК "Укрэнерго" в Кропивницком, сообщается на сайте Министерства энергетики Украины. Пока известно об одном погибшем автослесаре, еще 5 человек получили ранения.

"Также получил повреждения и объект ПАО «Кировоградоблэнерго» - ранены 2 энергетика. В результате атаки обесточены воздушные линии. Без напряжения остались бытовые потребители и железная дорога. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - отмечает министерство в сообщении.

По данным ведомства, ситуация сейчас контролируемая. Минэнерго выражает искренние соболезнования родным погибшего и желает быстрого выздоровления пострадавшим.

Хроники атаки на Кропивницкий 4 января

По информации Воздушных сил ВСУ утром на Кропивницкий направлялась баллистическая ракета.

После этого на официальном телеграмм-канале предприятия "Днепр-Кировоград" в 10.19 написали об отключении электроэнергии на насосной станции "Зона 2б", Зона 1. На место выехали работники предприятия.

По состоянию на 10:55 на одном из промышленных объектов есть раненные и один погибший, сообщает начальник ОВА области Андрей Райкович.

Российская армия атаковала Кропивницкий, вероятно, ракетой Х-59, добавляет Андрей Райкович. Повреждены здания энергетического предприятия, погиб автослесарь, несколько работников госпитализировали. Пожарные, потушили горящий автомобиль, обследовали поврежденные здания и искали обломки ракеты. Электро- и водоснабжение, с которым в нескольких микрорайонах города были перебои из-за падения обломков ракеты на опору линии электропередач, возобновили.

По состоянию на 14:55 все травмированные в результате ракетных обстрелов Кропивницкого госпитализированы в медицинские учреждения города.