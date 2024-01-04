Росіяни пошкодили ракетою енергооб'єкт в Кропивницькому: є руйнування і жертви

У результаті ракетної атаки, що сталася 4 січня, пошкоджено один з об’єктів НЕК “Укренерго” у Кропивницькому, повідомляється на сайті Міністерства енергетики України. Наразі відомо про одного загиблого автослюсаря, ще 5 осіб отримали поранення.

"Також зазнав пошкоджень і об’єкт ПАТ «Кіровоградобленерго» - поранено 2 енергетиків. Внаслідок атаки знеструмлено повітряні лінії. Без напруги залишилися побутові споживачі та залізниця. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання", - зазначає міністерство в повідомленні.

За даними відомства, ситуація наразі контрольована. Міненерго висловлює щирі співчуття рідним загиблого та бажає швидкого одужання постраждалим.

Хроніки атаки на Кропивницький 4 січня

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, вранці на Кропивницький прямувала балістична ракета.

Після цього на офіційному телеграм-каналі підприємства "Дніпро-Кіровоград" о 10:19 написали про відключення електроенергії на насосній станції "Зона 2б", Зона 1. На місце виїхали працівники підприємства.

Станом на 10:55 на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий, повідомляє начальник ОВА області Андрій Райкович.

Російська армія атакувала Кропивницький, ймовірно, ракетою Х-59, додає Андрій Райкович. Пошкоджені будівлі енергетичного підприємства, загинув автослюсар, декількох працівників госпіталізували. Пожежники, загасили палаючий автомобіль, обстежили пошкоджені будівлі та шукали уламки ракети. Електро- та водопостачання, з яким в кількох мікрорайонах міста були перебої через падіння уламків ракети на опору лінії електропередач, відновили.

Станом на 14:55 всі травмовані внаслідок ракетного обстрілу Кропивницького ушпиталені до медичних закладів міста.