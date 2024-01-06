Працівники знеструмленої шахти на Донеччині опинились на поверхні після 16 годин під землею

В Донецький області вдалося врятувати 17 шахтарів, які 16 годин знаходилися під землею. Причиною лиха стало знеструмлення шахти внаслідок обстрілу регіону. Наразі підприємство знову заживлене. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Внаслідок бойових дій відключилась ПЛ 110 на Харківщині. У результаті знеструмились побутові споживачі та об’єкти АТ "Укрзалізниця", але збоїв в русі потягів не було. Протягом години всіх споживачів заживлено", - зазначає Міненерго.

В якому стані знаходиться українська енергомережа

Загалом станом на 6 січня в енергосистемі України дефіциту електроенергії не спостерігається, тож імпорт електроенергії не передбачається. Але ситуація може змінитися з погішненням погодних умов, тож в Міненерго нагадують про необхідність економії енергії в пікові періоди: у вихідні дні - з 10 до 12 та з 18 до 20 години.

"У короткостроковий аварійний ремонт виведено блок ТЕС, водночас після ремонту до роботи підключено блок ТЕЦ", - повідомляє відомство.

Раніше повідомлялося, що у результаті ракетної атаки, що сталася 4 січня, біло пошкоджено один з об’єктів НЕК "Укренерго" у Кропивницькому. Тоді було відомо про одного загиблого автослюсаря, ще 5 осіб отримали поранення.

Ще раніше українська енергомережа зазнала великих потрясінь. Після масованого ворожого обстрілу, який Росія вчинила вранці 29 грудня, були зафіксовані відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях.