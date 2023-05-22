Российская агрессия как катализатор развития smart grid в Украине.

Широкомасштабная агрессия России показала в энергетическом секторе страны несколько важных черт. Так, выяснилось, что несмотря на устаревшие и технологические отсталости, энергосистема Украины еще имеет запас прочности, унаследованный с советских времен. А сами энергетики – высокопрофессиональные, бесстрашные и самоотверженные. С другой стороны – при восстановлении поврежденных ракетными ударами сетей мы увидели все недостатки, которые ей присутствуют – чрезмерная централизация (отсюда и уязвимость), низкий уровень автоматизации, высокий уровень зависимости от “человеческого” фактора.

Актуально – развитие новой энергосистемы

Именно поэтому говоря об восстановлении страны, в электроэнергетической сфере мы должны говорить не об восстановлении сетей и инфраструктуры, а о строительстве Новой энергосистемы страны. И базироваться такая система должна на принципах децентрализации, технологической модернизации, автоматизации на базе современных IT решений, изменения поведенческой модели потребителей, совершенствования рыночных и правовых механизмов функционирования рынка электроэнергии.

Все эти принципы, по моему мнению, должны быть воплощены в рамках внедрения системы Smart Grid , а именно – системы умных электросетей. О необходимости их внедрения специалисты начали говорить еще в нулевых. В 2017 году предложения были институализированы научно – в частности в работе Ольги Буславец (Министр энергетики в 2020 г.) "Методы и средства повышения достоверности расчета и анализа технологических затрат электроэнергии для обоснования их уменьшения". И только уже во время широкомасштабной агрессии, когда Россия начала массированные ракетные атаки, 14 октября 2022 года Концепция внедрения "умных сетей" в Украине до 2035 года была одобрена Кабмином.

Что такое разумные электросети (smart grid)?

В Законе Украины «Об энергетической эффективности» представлено очень размытое понятие – "умные сети - электрические сети, объединяющие экономически целесообразным способом участников рынка электрической энергии и позволяющие управлять передачей энергии и ее потреблением с целью повышения надежности электроснабжения и безотказности работы энергетической системы. ". Я бы определил более конкретно – это система, которая путем контроля собственных элементов, электростанций и потребителей электроэнергии с помощью современных электронных коммуникаций обеспечивает наиболее эффективное распределение электроэнергии.

Что разумность сетей даст потребителям?

Во-первых, более надежное и бесперебойное питание электроэнергии для потребителей – за счет автоматизации, элементов самовосстановления и локализации скорость восстановления поставок электричества в случае аварий будет уменьшена в разы.

Во-вторых, существенное снижение технологических потерь электроэнергии (ТВЭ) при ее распределении – опять же благодаря постоянному мониторингу состояния системы с помощью интеллектуального оборудования, а также локализации. Поскольку сегодня ТВЭ в структуре тарифа доходит до 50%, их уменьшение приведет к уменьшению стоимости распределения для потребителя.

В-третьих, smart grid менее уязвимы к физическому повреждению (например, ракетным ударам), поскольку одним из базовых принципов таких систем является локализация – то есть наличие многих мини систем, а в случае распределенной генерации (домашние СЭС, ВЭС, тепловые насосы) – это и возможность автономной работы

"Вместо привычного нам равно направленного движения электроэнергии от электростанций к потребителям должна быть создана сеть, в которой есть сложное движение электроэнергии от распределенных источников, и обмен большим количеством данных на всех уровнях электросети" - так в 2020 году определил суть нынешний глава "Госэнергонадзора" Руслан Слободян.

Шаги вперед, а не назад

В 2020 году одна из корейских компаний подписала меморандум по Минэнерго и "Хмельницкоблэнерго" о внедрении элементов разумных сетей. Корейцы уже даже начали изучение сетей Хмельнитчины и предпроектные измерения, однако дальше дело не пошло. Не буду углубляться, но дело – не только и не столько в отсутствии механизма финансирования таких проектов для госкомпаний – сколько в позиции регулятора по этому вопросу и наличию политической воли. Потребовались тысячи ракет по Украине, чтобы такая воля появилась. Сейчас в Николаевоблэнерго совместно с Международным энергокластером за деньги Правительства Литвы разрабатывают и должны внедрить пилотный проект разумных сетей. Уже даже и локацию определили, однако это пока – секретно.

Надо многое. Как писал пару лет назад глава "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук, среди первых шагов по внедрению: автоматизация подстанций 35 кВ и выше, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 6-20 кВ, линий 10 кВ и выше; насыщение распределительных электросетей реклоузерами; установление систем интеллектуального учета электроэнергии; развитие каналов связи и ИТ-инфраструктуры; интеграция возобновляемых источников электроэнергии на основе автоматизированного взаимодействия

Кое-что у отдельных облэнерго уже делается. Так, в последние годы многие подстанции были телемеханизированы в Черкасской области. Кроме того, в 2021 году "Черкассыоблэнерго" установило автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (АСКОЭ) на всех 178-ми 150/110/35/10 кВ высоковольтных подстанциях области. Это и есть конкретные первые шаги к созданию умных сетей – благодаря АСКОЭ в автоматическом режиме сводятся балансы распределительных подстанций, производятся расчеты фактических технологических потерь на транспортировку электроэнергии, осуществляется в режиме онлайн мониторинг режимов потребления.

Итак, политическая воля по внедрению smart grid вроде бы есть, и надеюсь, бюрократизм не помешает не восстанавливать, как было, а создавать принципиально новую Энергосистему Украины. Уверен, что и наши западные партнеры не дадут поступать по-другому!