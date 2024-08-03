Российский экспорт сырой нефти в июле достиг 19-месячного минимума

Экспорт сырой нефти из России из ключевых западных портов в июле снизился до самого низкого уровня за 19 месяцев, что стало причиной общего снижения глобальных морских поставок нефти.

По данным Bloomberg, в прошлом месяце мировые поставки уменьшились примерно на 586 тысяч баррелей в день.

Поставки нефти в Китай сократились более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что является самым большим падением в этом году. Однако эти цифры могут измениться, поскольку некоторые суда еще не указали свои конечные пункты назначения.

Российский экспорт, главным образом флагманского сорта Urals, из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также Новороссийска на Черном море, в июле упал примерно до 1,8 миллиона баррелей в день по сравнению с 2,2 миллионами баррелей в июне.

Уменьшение поставок из России страны-импортеры частично компенсировали рост экспортных объемов от Саудовской Аравии и США, а также увеличение других крупных поставщиков, таких как Бразилия, Венесуэла и Катар.

Россия усовершенствует выполнение целевых показателей добычи в рамках ОПЕК+ и наблюдает возобновление отечественной нефтепереработки, что может уменьшить объемы нефти, которые она поставляет за границу. Отдельный анализ показал, что общий экспорт сырой нефти морем из России самый низкий почти за год, а поставки из балтийских портов – самые низкие с декабря 2022 года.

РФ в июне увеличила доходы от продажи нефти и газа

Добавим, что, несмотря на такую статистику в июле, в июне доходы России от продажи нефти и газа выросли более чем на 50% в годовом исчислении до $9,4 млрд, что свидетельствует об адаптации российской экономики к влиянию западных санкций.

За последнее десятилетие доходы от нефти и газа были важнейшим источником наличных денег для Кремля, на них приходилось примерно от трети до половины общих доходов федерального бюджета. Именно поэтому, после полномасштабного вторжения, Украина заставила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых поступлений.

Но Россия смогла перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечив крайне необходимые финансовые потоки для своего бюджета, дефицитного, поскольку Москва тратит значительные средства на оборону и безопасность.

Источник фото: ua.depositphotos.com