Російський експорт сирої нафти досяг 19-місячного мінімуму у липні

Експорт сирої нафти з Росії з ключових західних портів у липні впав до найнижчого рівня за 19 місяців, що стало причиною загального зниження глобальних морських поставок нафти.

За даними Bloomberg, минулого місяця світові поставки зменшилися приблизно на 586 000 барелів на день.

Поставки нафти до Китаю скоротилися більш ніж на 1,4 мільйона барелів на день, що є найбільшим падінням цього року. Однак ці цифри можуть змінитися, оскільки деякі судна ще не вказали свої кінцеві пункти призначення.

Російський експорт, головним чином флагманського сорту Urals, з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а також Новоросійська на Чорному морі, у липні впав до приблизно 1,8 мільйона барелів на день порівняно з 2,2 мільйонами барелів у червні.

Зменшення поставок з Росії країни-імпортери частково компенсували зростання експортних обсягів від Саудівської Аравії та США, а також збільшення від інших великих постачальників, таких як Бразилія, Венесуела та Катар.

Росія вдосконалює виконання цільових показників видобутку в рамках ОПЕК+ та спостерігає відновлення вітчизняної нафтопереробки, що може зменшити обсяги нафти, які вона постачає за кордон. Окремий аналіз показав, що загальний експорт сирої нафти морем з Росії є найнижчим майже за рік, а поставки з балтійських портів – найнижчими з грудня 2022 року.

РФ у червні збільшила доходи від продажу нафти та газу

Додамо, що попри таку статистику у липні, в червні доходи Росії від продажу нафти і газу зросли більш ніж на 50% в річному обчисленні до $9,4 млрд, що свідчить про адаптацію російської економіки до впливу західних санкцій.

За останнє десятиліття доходи від нафти і газу були найважливішим джерелом готівки для Кремля, на них припадало приблизно від третини до половини загальних доходів федерального бюджету. Саме тому після повномасштабного вторгнення Україна змусила Захід запровадити численні санкції, спрямовані на обмеження російських нафтогазових надходжень.

Але Росія змогла перенаправити експорт нафти з Європи в Індію та Китай, забезпечивши вкрай необхідні фінансові потоки для свого бюджету, який є дефіцитним, оскільки Москва витрачає значні кошти на оборону та безпеку.

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