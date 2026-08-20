Собственная электрозарядная станция: сколько стоит вход в бизнес, растущий, несмотря блекауты

Только за год украинский рынок электрозарядных станций вырос вдвое : по состоянию на середину 2026 года в стране работает уже около 11 тысяч установок. Однако нагрузка на инфраструктуру остается сверхвысокой — она втрое превышает средние показатели стран ЕС. Этот разрыв между количеством авто и доступными коннекторами делает нишу привлекательной для инвесторов даже несмотря на системный дефицит мощностей в энергосистеме.

Бизнес-план: цифры, шаги и экономика

Сколько стоит вход

Главная особенность этой ниши — низкий барьер входа, и это ее главный риск. По словам генерального директора сети Flash Дениса Косого, для сравнения: франшиза McDonald's или Starbucks требует не менее 100 тысяч евро на ремонт, команду и аренду. Зарядная станция стоит в разы меньше – но и прогнозируемость дохода здесь ниже. Диапазон стартовых инвестиций зависит от типа станции.

CEO YASNO Сергей Коваленко советует не делать ставку на формат DC 60 кВт как основной для нового бизнеса: он постепенно теряет популярность, потому что водители все чаще ищут более быстрые решения. Если уж инвестировать в скорую зарядку, следует считать экономику более мощных вариантов.

Важный нюанс, часто выпадающий из расчетов новичка, — стоимость подключения . Если на локации уже есть свободная мощность, это идеальный сценарий. Если мощность приходится подводить самостоятельно, затраты резко возрастают. По словам Косого, собственное подключение станции на 160 кВт стоит не менее 800 тысяч гривен и год ожидания. Так же критическое расстояние до трансформаторной подстанции: подключиться в 10 метрах — одна история, а проложить кабель на 170 метров через фасад, крышу и траншею — совсем другая стоимость монтажа.

Сколько можно заработать на зарядной станции для электромобилей

Доходность напрямую зависит от типа станции и загрузки. По оценкам Коваленко, медленная станция приносит ориентировочно 20 тысяч гривен в месяц, скорая — около 60 тысяч. Но это валовые ориентиры.

Более точный расчет приводит Косой на примере нормально работающей станции 160 кВт. Такая станция выдает примерно 8 тысяч кВтч в месяц по маржинальности 5–6 грн/кВт. Это дает около 40 тысяч гривен "грязного" остатка, из которых следует откладывать примерно 10% (около 16 тысяч в год) в резерв - на замену оборудования или смену оператора биллинга. В итоге владельцу остается ориентировочно $500 чистыми в месяц.

Нормально работающая станция на 160 кВт выдает примерно 8 тысяч кВтч в месяц, маржинальность — 5–6 грн за кВт. Это примерно 40 тысяч гривен "грязного" остатка, из которых следует откладывать около 10% на резервные расходы Денис Косой CEO сети электрозарядных станций сети Flash

Ключевая переменная здесь – стоимость электроэнергии. Публичные станции работают не на бытовом, а на коммерческом тарифе. По данным рынка, полная стоимость электроэнергии для бизнеса в 2026 году колеблется в пределах 9–12 грн за кВтч с НДС в зависимости от региона, класса напряжения и времени потребления, а тарифы привязаны к биржевому "Рынку на сутки вперед". Участники рынка подтверждают: закупочная цена для операторов сейчас составляет примерно 8–13 грн без НДС — уже ниже прошлогодних 14–17 грн.

Срок окупаемости

В среднем такой проект окупается за 3–4 года, хотя операторы закладывают в свои модели более 5 лет. В регионах картина отличается: в Западной и Центральной Украине окупаемость колеблется в диапазоне 2–4,5 года в зависимости от типа оборудования и инвестиций. Для больших хабов прогнозный срок может достигать 5–8 лет, но здесь работает рычаг собственного поколения: один из уже запущенных хабов добавил солнечные панели и вышел на окупаемость за 3 года с несколькими месяцами вместо прогнозируемых 5–6.

Пошаговая инструкция запуска

Локация. Это критически по трем параметрам одновременно: имеется свободная электрическая мощность (для быстрой инфраструктуры желательно от 120 кВт, для хабов — 300 кВт+), удобство места (трафик, плотность населения, количество зарегистрированных авто в районе, качество парковки) и коммерческие условия договора с арендодателем. Оценка мощности и подключения. Выяснить, есть ли свободная мощность на площадке, или сосчитать стоимость и сроки собственного подключения. Выбор оборудования и изготовителя. Оценить качество, сервисную поддержку, гарантийные условия и совместимость с биллинговыми системами. Проектирование и строительно-монтажные работы. Подключение, разметка, при необходимости – накрытие. Выбор оператора/биллинг-провайдера. Это отдельное стратегическое решение, о котором стоит рассказать подробнее. Регистрация бизнеса. Форма может быть любой из разрешенных законодательством – в зависимости от масштаба, налоговой модели и планов развития.

Отдельно следует учесть коммерческие условия аренды. Часто арендодатель хочет фиксированную оплату (например, 5–10 тысяч гривен в месяц), а не процент от киловатт-часов. Это значит, что платить придется еще до появления дохода: если объемы хорошие – экономика работает, если нет – модель ломается.

Как устроен рынок и почему он интересен для инвестора

"Зарядный бизнес" — это не одна деятельность, а три разных роли, которые можно совмещать или разделять.

Первая роль – владелец железа , то есть самой станции. Вторая – оператор платформы , отвечающий за биллинг, тарификацию, резервацию слотов и приложение для водителей. Третья – владелец локации , то есть площадки, где стоит станция. Один игрок может занимать одну, две или все три позиции одновременно – и именно от этого зависит, на чем он зарабатывает.

Рыночные примеры хорошо иллюстрируют эту логику. Сеть TOKA монетизирует свои активы и локации, размещая станции на АЗК ОККО, где не зависит от арендодателя и не боится конкуренции за площадку. Go To-U, напротив, не владеет ни одной станцией – это чистый программный оператор, который зарабатывает исключительно на платформе. Координатор Go To-U Богдан Рогаля объясняет модель следующим образом: биллинг — только одна составляющая, а сама платформа предлагает еще и маркетинг и уникальную технологию предварительного бронирования с прогнозом времени доезда и подзарядки.

Фактически Go To-U – это программное решение, мы называем его операционной системой для зарядных станций. Биллинг - только одна из составляющих этой системы Богдан Рогаля Координатор Go To-U

AutoEnterprise строит бизнес на партнерстве с сетями АЗС, уже имеющими готовые локации и трафик. ECOFACTOR совмещает производство оборудования с операторством, а YASNO E-mobility развивает сеть под брендом ДТЭК.

Для начинающего частного инвестора самый распространенный сценарий — стать владельцем железа и локации, отдав платформную часть внешнему оператору. Именно на этой модели и построен.

Места для новых игроков – в изобилии. На одну станцию у нас приходится примерно 33 электромобиля, тогда как в странах ЕС — около 10. Продажи электрокаров в это время растут. По данным "Укравтопрома", на 1 июля 2026 года в Украине насчитывалось уже более 260 тысяч электромобилей, а только за первое полугодие автопарк пополнили более 15 тысяч электрокаров. Правда, темпы прироста в 2026 году замедлились – примерно вдвое по сравнению с первым полугодием 2025-го. Причина — возврат НДС на электромобили, который сделал новые авто дороже. Но участники рынка сходятся в том, что это скорее пауза, чем разворот тренда: с подорожанием горючего интерес к электротранспорту будет возвращаться.

Риски, с которыми столкнется начинающий

Очень оптимистичны ожидания относительно окупаемости. Это главная ловушка, которую подчеркивает Сергей Коваленко.

Главный подводный камень — слишком оптимистичные ожидания по поводу окупаемости. Предприниматель должен быть готов к тому, что проект может не окупиться за 3–4 года, если локация окажется слабее ожидаемого или трафик электромобилей будет недостаточным. CEO ЯСНО Сергей Коваленко

Готовность к более длинному горизонту — вопрос финансовой выдержки.

Выбор провайдера в качестве операционного риска. Одни сервисы подключают станцию к приложению и показывают ее на карте. Остальные реально генерируют клиентов, работают с лояльностью, анализируют загрузку и влияют на доходность. Оператор непосредственно определяет экономику проекта, поэтому владельцу следует сохранять готовность сменить партнера, если текущий не дает результата. Еще один нюанс: часть операторов самостоятельно регулирует тарифы на партнерских станциях, не оставляя владельцу свободы, — это следует проверять на этапе договора.

Агрессивная конкуренция и демпинг. По словам Косого, примерно с середины 2025 года конкуренция на рынке резко обострилась. Новые операторы, чтобы зайти на нужную локацию, обещают арендодателям завышенные деньги, стоят несколько месяцев без окупаемости и уходят. После этого арендодатели уже не хотят принимать других операторов на рыночных условиях и хорошие локации остаются без станций.

Приход великих игроков. Сетьм типа "Эпицентра" легко зайти в этот бизнес: у них уже есть большие парковки и подключения, а потеря части инвестбюджета для них некритическая. Если поставить станцию рядом с таким центром, через год-два рядом может вырасти собственный более мощный хаб. Та же логика касается АЗС, которые будут постепенно выкупать смежные участки под зарядные хабы.

Дефицит мощностей. Это системный барьер всего рынка, а не только проблема новичка. Даже крупные операторы откладывают запуск хабов из-за нехватки мощности на локации – показательный пример из самой сети Flash, где запуск модернизированного хаба пришлось отложить именно по этой причине.

Технологическое старение. Если планировать бизнес на несколько лет, необходимо закладывать потребность в модернизации: переход на более быстрые станции или другие типы портов. В Украину завозят авто с разными коннекторами — CCS, CHAdeMO, GB/T, а США переходят на NACS. Унификации, как у ЕС (где стандарт CCS2), у нас пока нет. На горизонте электробусы и электрогрузовики с другим напряжением и верхним подключением кабеля.

Операционные риски. Сюда входят вандализм, технические сбои, колебания стоимости электроэнергии и ниже ожидаемой загрузки. После запуска станцию нельзя "поставить и забыть". За ней нужно следить и оптимизировать. Отдельная сезонная особенность: летом объемы падают на 15–20%, потому что батареи разряжаются медленнее, а зимой, при отключении электроэнергии, спрос на коммерческие зарядки наоборот бьет рекорды.

Расходы на сервис. В гарантийный период обслуживание обычно минимальное. После завершения гарантии следует закладывать ориентировочно 10–15 тысяч гривен в год на диагностику и мелкие ремонты.

Выводы

Открытие собственной электрозарядной станции в 2026 году – это бизнес с низким порогом входа и реальным спросом, но без гарантий легких денег. Рынок структурно недоинвестирован: инфраструктура втрое перегружена по отношению к европейской норме, а парк электромобилей перевалил за 260 тысяч и продолжает расти даже несмотря на замедление после возврата НДС.

Экономика проекта состоит из простых ориентиров: вход от $2,5 тыс. за медленную станцию до $27–50 тыс. за скорую, чистый доход около $500 в месяц с нормально загруженной станции 160 кВт и окупаемость в 3–4 года при удачных условиях. Но все эти цифры держатся на одном фундаменте – локации с имеющейся мощностью, удобным трафиком и адекватными условиями аренды.

Главный совет от операторов – не переоценивать оптимистический сценарий. Тот, кто закладывает в модель более осторожные пять лет, готов менять биллинг-провайдера и держит резерв на модернизацию, имеет гораздо больше шансов, чем тот, кто рассчитывает на скорую и пассивную прибыль. В нише, где железо дешевле франшизы фастфуда, выигрывает не тот, у кого больший бюджет, а тот, кто точнее выбрал место и трезвее посчитал риски.