33 электромобиля на одну станцию: как операторы зарядок масштабируют бизнес в Украине

По состоянию на 2026 год в Украине работает около 11 тысяч зарядных станций, однако нагрузка на них в три раза выше, чем в странах ЕС. Это создает колоссальное окно возможностей для инвесторов. Ведущие операторы рынка рассказали Delo.ua , как они планируют расширять сети в этом году, почему бизнес электрозарядок на самом деле делится на три разных модели и какие подводные камни мешают заправлять авто скорее.

Как устроен рынок зарядок для электромобилей в Украине

По данным Министерства развития общин и территорий, на конец 2025 года в Украине работало около 11 тысяч зарядных станций и более 20 тысяч коннекторов. На одну станцию приходится около 33 электромобилей, тогда как в странах ЕС на одну станцию приходится 10 электромобилей. Поэтому инфраструктура пока отстает от стремительно растущего парка, хотя украинцы все чаще выбирают гибриды . Это создает простор для новых инвесторов, хотя и неравномерно распределен по локациям.

Рынок структурно делится на несколько типов игроков, часто ошибочно воспринимаемых как одну категорию "сеть зарядных станций". ТОКА — крупнейшая национальная сеть с собственной облачной платформой и партнерством с ОККО, активно развивающая собственные станции на собственных АЗК, где не зависит от арендодателя и не боится конкуренции за локацию. Go To-U , напротив, является программным оператором. Станциями эта компания не владеет вообще, а монетизирует платформу – биллинг, маркетинг и уникальную технологию предварительного бронирования с прогнозом времени зарядки (Advanced Reservation Technology), которую трудно скопировать конкурентам; через агрегацию и роуминг с иностранными платформами компания дает доступ к более чем 950 тысячам станций в 67 странах. ECOFACTOR объединяет производство оборудования (свыше 6 тысяч производимых устройств, клиенты в 11 странах) с операторством сети. YASNO E-mobility – сеть под брендом ДТЭК на трассах и в крупных городах. AutoEnterprise (AE Charging) развивает зарядку на площадках WOG и других АЗС-партнеров.

Это разнообразие моделей объясняется тем, что зарядный бизнес действительно распадается на три независимых слоя: владелец железа (станции), оператор платформы (биллинг, резервация, тарификация) и владелец локации (площадка). Один и тот же игрок может занимать одну, две или все три роли одновременно — и именно от этого зависит, на чем он зарабатывает: ТОКА монетизирует собственные активы и локации; Go To-U – исключительно программное обеспечение; AutoEnterprise — партнерство с сетью АЗС, уже имеющей готовые локации и трафик.

Рынок электрозарядок масштабируется несмотря на дефицит мощностей и конкуренцию

Сеть электрозарядных станций TOKA на 31 декабря 2025 года насчитывала более 700 станций по Украине. Как рассказали Delo.ua в компании, с января по май 2026 года количество станций возросло более чем на 130. К концу 2026 года сеть планирует запустить еще около 200 станций. Приоритетным регионом для расширения компании называют всю территорию Украины без выделения отдельных областей.

Кроме того, в компании называют одним из главных барьеров для развития инфраструктуры недостаток мощности на площадках: скоростным станциям требуется много электроэнергии, и сам вопрос подключения к сети чаще всего определяет, удастся реализовать проект. А свои инвестиционные планы компания формирует с учетом рыночной ситуации, темпов развития электромобильности и факторов безопасности, но продолжает инвестировать в масштабирование сети в соответствии со спросом.

Подобную динамику фиксирует оператор Flash. По словам генерального директора компании Дениса Косого , к концу года сеть Flash прорастет 50 зарядными станциями, 15 из которых партнеры уже установили.

"Хотелось бы удвоить сеть ежегодно, но реалистично - рост примерно в 1,5 раза до конца года. В биллинге будет больше, потому что некоторые партнеры ждали запуска приложения, чтобы перейти к нам, и уже переводят станции из других сетей или устанавливают новые", - говорит Косой.

Топменеджер также отмечает, что открытие собственных станций станций компании задерживается главным образом из-за ограничения мощности на локации. Так хаб электрозарядок, установленный на АЗК WOG в с. Глубочица Житомирской области, убрали для модернизацию. Но сейчас его установку должны были отложить именно из-за недостаточной мощности в локальной сети.

Косой также отмечает безумную конкуренцию в сегменте зарядок для электромобилей. По словам топ-менеджера, новые операторы нередко демпингуют, чтобы зайти на нужную локацию и обещают арендодателям безумные деньги. Но когда их зарядная станция не приносит окупаемости, они уходят. После этого арендодатели уже не хотят принимать других операторов и хорошие локации могут оставаться от станций.

Координатор платформы Go To-U Богдан Рогаля рассказал, что их оценивает количество станций партнеров платформы в Украине в несколько тысяч на начало года. Среди таких партнеров около 20 сетей АЗС, а также владельцы коммерческой недвижимости. Во вторую половину 2026 и первую половину 2027 года партнеры Go To-U планируют установить примерно 150–200 скоростных и около 400 медленных станций, ориентир по всей сети — до трех тысяч станций.

Рогаля говорит, что экосистема позволяет заряжать электромобиль на 950 тыс. станций в 67 странах мира благодаря роумингу. В Украине такой роуминг был запущен в начале этого года между Go To-U и платформой EVMobility. Кроме того, Go To-U сейчас активно сотрудничает с небольшими сетями АЗС. Сейчас перед партнерами компании около 20 таких сетей.

"Основная проблема на АЗС — нормы ДБН по размещению зарядных станций от топливных резервуаров, а также возможность подвести нужную мощность. Это наиболее затратный процесс: заправка в покое потребляет около 30 кВт, но при запуске насосов — до 100 кВт. Поднять мощность до 300–400 кВт». Рогаля.

Он отмечает, что со временем владельцы АЗС придут к необходимости выкупа смежных земельных участков. Но пока большие сети не всегда видят в этом перспективы, так что землю у заправок под зарядные хабы сейчас активно покупают предприниматели и компании из нетопливной сферы.