33 електромобілі на одну станцію: як оператори зарядок масштабують бізнес в Україні

Станом на 2026 рік в Україні працює близько 11 тисяч зарядних станцій, проте навантаження на них утричі вище, ніж у країнах ЄС. Це створює колосальне вікно можливостей для інвесторів. Провідні оператори ринку розповіли Delo.ua , як вони планують розширювати мережі цього року, чому бізнес електрозарядок насправді ділиться на три різні моделі та які підводні камені заважають заправляти авто швидше.

Як влаштований ринок зарядок для електромобілів в Україні

За даними Міністерства розвитку громад та територій, станом на кінець 2025 року в Україні працювало близько 11 тисяч зарядних станцій і понад 20 тисяч конекторів. На одну станцію припадає приблизно 33 електромобілі, тоді як в країнах ЄС на одну станцію припадає 10 електромобілей. Тож інфраструктура поки відстає від парку, який також стрімко зростає, хоча українці дедалі частіше обирають гібриди. Це створює простір для нових інвесторів, хоча й нерівномірно розподілений по локаціях.

Ринок структурно ділиться на кілька типів гравців, які часто помилково сприймають як одну категорію "мережа зарядних станцій". ТОКА — найбільша національна мережа з власною хмарною платформою і партнерством з ОККО, яка активно розвиває власні станції на власних АЗК, де не залежить від орендодавця і не боїться конкуренції за локацію. Go To-U, навпаки, є програмним оператором. Станціями ця компанія не володіє взагалі, а монетизує платформу — білінг, маркетинг і унікальну технологію попереднього бронювання з прогнозом часу зарядки (Advanced Reservation Technology), яку важко скопіювати конкурентам; через агрегацію та роумінг з іноземними платформами компанія дає доступ до понад 950 тисяч станцій у 67 країнах. ECOFACTOR поєднує виробництво обладнання (понад 6 тисяч виготовлених пристроїв, клієнти в 11 країнах) з операторством мережі. YASNO E-mobility — мережа під брендом ДТЕК на трасах і у великих містах. AutoEnterprise (AE Charging) розвиває зарядки на майданчиках WOG та інших АЗС-партнерів.

Це розмаїття моделей пояснюється тим, що зарядний бізнес насправді розпадається на три незалежні шари: власник заліза (станції), оператор платформи (білінг, резервація, тарифікація) і власник локації (майданчик). Один і той самий гравець може займати одну, дві або всі три ролі одночасно — і саме від цього залежить, на чому він заробляє: ТОКА монетизує власні активи й локації; Go To-U — виключно програмне забезпечення; AutoEnterprise — партнерство з мережею АЗС, що вже має готові локації й трафік.

Ринок електрозарядок масштабується попри дефіцит потужностей та конкуренцію

Мережа електрозарядних станцій TOKA станом на 31 грудня 2025 року налічувала понад 700 станцій по Україні. Як розповіли Delo.ua в компанії, з січня по травень 2026 року кількість станцій зросла більш ніж на 130. До кінця 2026 мережа планує запустити ще близько 200 станцій. Пріоритетним регіоном для розширення в компанії називають всю територію України без виокремлення окремих областей.

Крім того в компанії називають одним із головних бар'єрів для розвитку інфраструктури брак потужності на майданчиках: швидкісним станціям потрібно багато електроенергії, і саме питання підключення до мережі найчастіше визначає, чи вдасться реалізувати проєкт. А свої інвестиційні плани компанія формує з урахуванням ринкової ситуації, темпів розвитку електромобільності та безпекових факторів, але продовжує інвестувати в масштабування мережі відповідно до попиту.

Подібну динаміку фіксує оператор Flash. За словами генерального директора компанії Дениса Косого, до кінця року мережа Flash проросте 50 зарядними станціями, 15 з яких партнери вже встановили.

"Хотілося б подвоїти мережу щороку, але реалістично — зростання приблизно в 1,5 раза до кінця року. У білінгу буде більше, бо деякі партнери чекали на запуск додатка, щоб перейти до нас, і вже переводять станції з інших мереж або встановлюють нові", — каже Косой.

Топменеджер також зауважує, що відкриття власних станцій станцій компанії затримується головним чином через обмеження потужності на локації. Так хаб електрозарядок, який був встановлений на АЗК WOG у с. Глибочиця на Житомирщині, прибрали для модернізацію. Але наразі його встановлення мусили відкласти саме через недостатню потужність в локальній мережі.

Косой також відзначає шалену конкуренцію в сегменті зарядок для електромобілів. За словами топменеджера нові оператори нерідко демпінгують щоб зайти на потрібну локацію та обіцяють орендодавцям шалені гроші. Але коли їх зарядна станція не приносить окупності вони йдуть. Після цього орендодавці вже не хочуть приймати інший операторів і хороші локації можуть залишатися від станцій.

Координатор платформи Go To-U Богдан Рогаля розповів, що їх оцінює кількість станцій партнерів платформи в Україні в кілька тисяч станом на початок року. Серед таких партнерів близько 20 мереж АЗС а також власники комерційної нерухомості. На другу половину 2026 і першу половину 2027 року партнери Go To-U планують встановити приблизно 150–200 швидкісних і близько 400 повільних станцій, орієнтир по всій мережі — до трьох тисяч станцій.

Рогаля каже, що їх екосистема дозволяє заряджати електромобіль на 950 тис. станцій у 67 країнах світу завдяки роумінгу. В Україні такий роумінг був запущений на початку цього року між між Go To-U і платформою EVMobility. Крім того Go To-U зараз активно співпрацює з невеликими мережами АЗС. Зараз перед партнерів компанії близько 20 таких мереж.

"Основна проблема на АЗС — норми ДБН щодо розміщення зарядних станцій від паливних резервуарів, а також можливість підвести потрібну потужність. Це найбільш затратний процес: заправка в спокої споживає близько 30 кВт, але під час запуску насосів — до 100 кВт. Підняти потужність до 300–400 кВт означає заміну трансформатора або переробку всієї лінії", — зауважив Рогаля.

Він зауважує, що з часом власники АЗС прийдуть до необхідності викупу суміжних земельних ділянок. Але поки великі мережі не завжди бачать в цьому перспективи, тож землю біля заправок під зарядні хаби зараз активно купують підприємці та компанії з непаливної сфери.