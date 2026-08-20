Власна електрозарядна станція: скільки коштує вхід у бізнес, який росте попри блекаути

Лише за рік український ринок електрозарядних станцій зріс удвічі: станом на середину 2026 року в країні працює вже близько 11 тисяч установок. Проте навантаження на інфраструктуру залишається надвисоким — воно втричі перевищує середні показники країн ЄС. Цей розрив між кількістю авто та доступними конекторами робить нішу привабливою для інвесторів, навіть попри системний дефіцит потужностей в енергосистемі.

Бізнес-план: цифри, кроки та економіка

Скільки коштує вхід

Головна особливість цієї ніші — низький бар'єр входу, і водночас це її головний ризик. За словами генерального директора мережі Flash Дениса Косого, для порівняння: франшиза McDonald's чи Starbucks вимагає щонайменше 100 тисяч євро на ремонт, команду й оренду. Зарядна станція коштує в рази менше — але й прогнозованість доходу тут нижча. Діапазон стартових інвестицій залежить від типу станції.

CEO YASNO Сергій Коваленко радить не робити ставку на формат DC 60 кВт як основний для нового бізнесу: він поступово втрачає популярність, бо водії дедалі частіше шукають швидші рішення. Якщо вже інвестувати у швидку зарядку, варто рахувати економіку потужніших варіантів.

Важливий нюанс, який часто випадає з розрахунків новачка, — вартість підключення. Якщо на локації вже є вільна потужність, це ідеальний сценарій. Якщо ж потужність доводиться підводити самостійно, витрати різко зростають. За словами Косого, власне підключення станції на 160 кВт коштує щонайменше 800 тисяч гривень і рік очікування. Так само критична відстань до трансформаторної підстанції: підключитися за 10 метрів — одна історія, а прокласти кабель на 170 метрів через фасад, дах і траншею — зовсім інша вартість монтажу.

Скільки можна заробити на зарядній станції для електромобілів

Дохідність напряму залежить від типу станції та завантаження. За оцінками Коваленка, повільна станція приносить орієнтовно 20 тисяч гривень на місяць, швидка — близько 60 тисяч. Але це валові орієнтири.

Точніший розрахунок наводить Косой на прикладі станції 160 кВт, що нормально працює. Така станція видає приблизно 8 тисяч кВт·год на місяць за маржинальності 5–6 грн/кВт. Це дає близько 40 тисяч гривень "брудного" залишку, з яких варто відкладати приблизно 10% (близько 16 тисяч на рік) у резерв — на заміну обладнання чи зміну оператора білінгу. У підсумку власнику лишається орієнтовно $500 чистими на місяць.

Станція на 160 кВт, що нормально працює, видає приблизно 8 тисяч кВт·год на місяць, маржинальність — 5–6 грн за кВт. Це приблизно 40 тисяч гривень "брудного" залишку, з яких варто відкладати близько 10% на резервні витрати Денис Косой CEO мережі електрозарядних станцій мережі Flash

Ключова змінна тут — вартість електроенергії. Публічні станції працюють не на побутовому, а на комерційному тарифі. За даними ринку, повна вартість електроенергії для бізнесу у 2026 році коливається в межах 9–12 грн за кВт·год із ПДВ залежно від регіону, класу напруги й часу споживання, а тарифи прив'язані до біржового "Ринку на добу наперед". Учасники ринку підтверджують: закупівельна ціна для операторів зараз становить приблизно 8–13 грн без ПДВ — уже нижче, ніж торішні 14–17 грн.

Термін окупності

У середньому такий проєкт окупається за 3–4 роки, хоча оператори закладають у свої моделі обережніші 5 років. За регіонами картина відрізняється: у Західній та Центральній Україні окупність коливається в діапазоні 2–4,5 роки залежно від типу обладнання й інвестицій. Для великих хабів прогнозний термін може сягати 5–8 років, але тут працює важіль власної генерації: один із уже запущених хабів додав сонячні панелі й вийшов на окупність за 3 роки з кількома місяцями замість прогнозованих 5–6.

Покрокова інструкція запуску

Локація. Це критично за трьома параметрами одночасно: наявна вільна електрична потужність (для швидкої інфраструктури бажано від 120 кВт, для хабів — 300 кВт+), зручність місця (трафік, щільність населення, кількість зареєстрованих авто в районі, якість парковки) і комерційні умови договору з орендодавцем. Оцінка потужності й підключення. З'ясувати, чи є вільна потужність на майданчику, або порахувати вартість і терміни власного підключення. Вибір обладнання й виробника. Оцінити якість, сервісну підтримку, гарантійні умови та сумісність із білінговими системами. Проєктування та будівельно-монтажні роботи. Підключення, розмітка, за потреби — накриття. Вибір оператора / білінг-провайдера. Це окреме стратегічне рішення про яке варто розповісти докладніше. Реєстрація бізнесу. Форма може бути будь-якою з дозволених законодавством — залежно від масштабу, податкової моделі та планів розвитку.

Окремо варто зважити на комерційні умови оренди. Часто орендодавець хоче фіксовану оплату (наприклад, 5–10 тисяч гривень на місяць), а не відсоток від кіловат-годин. Це означає, що платити доведеться ще до появи доходу: якщо обсяги хороші — економіка працює, якщо ні — модель ламається.

Як влаштований ринок і чому він цікавий для інвестора

"Зарядний бізнес" — це не одна діяльність, а три різні ролі, які можна поєднувати або розділяти.

Перша роль — власник заліза, тобто самої станції. Друга — оператор платформи, який відповідає за білінг, тарифікацію, резервацію слотів і застосунок для водіїв. Третя — власник локації, тобто майданчика, де стоїть станція. Один гравець може займати одну, дві або всі три позиції одночасно — і саме від цього залежить, на чому він заробляє.

Ринкові приклади добре ілюструють цю логіку. Мережа TOKA монетизує власні активи й локації, розміщуючи станції на АЗК ОККО, де не залежить від орендодавця й не боїться конкуренції за майданчик. Go To-U, навпаки, не володіє жодною станцією — це чистий програмний оператор, який заробляє виключно на платформі. Координатор Go To-U Богдан Рогаля пояснює модель так: білінг — лише одна складова, а сама платформа пропонує ще й маркетинг та унікальну технологію попереднього бронювання з прогнозом часу доїзду й заряджання.

Фактично Go To-U — це програмне рішення, ми називаємо його операційною системою для зарядних станцій. Білінг — лише одна зі складових цієї системи Богдан Рогаля Координатор Go To-U

AutoEnterprise будує бізнес на партнерстві з мережами АЗС, які вже мають готові локації й трафік. ECOFACTOR поєднує виробництво обладнання з операторством, а YASNO E-mobility розвиває мережу під брендом ДТЕК.

Для приватного інвестора-початківця найпоширеніший сценарій — стати власником заліза й локації, віддавши платформну частину зовнішньому оператору. Саме на цій моделі й побудований.

Місця для нових гравців - вдосталь. На одну станцію у нас припадає приблизно 33 електромобілі, тоді як у країнах ЄС — близько 10. Продажі електрокарів тим часом зростають. За даними "Укравтопрому", станом на 1 липня 2026 року в Україні налічувалося вже понад 260 тисяч електромобілів, а лише за перше півріччя автопарк поповнили понад 15 тисяч електрокарів. Щоправда, темпи приросту у 2026 році сповільнилися — приблизно вдвічі порівняно з першим півріччям 2025-го. Причина — повернення ПДВ на електромобілі, яке зробило нові авто дорожчими. Але учасники ринку сходяться на тому, що це радше пауза, ніж розворот тренду: із подорожчанням пального інтерес до електротранспорту повертатиметься.

Ризики, з якими зіштовхнеться початківець

Надто оптимістичні очікування щодо окупності. Це головна пастка, на якій наголошує Сергій Коваленко.

Головний підводний камінь — надто оптимістичні очікування щодо окупності. Підприємець має бути готовим до того, що проєкт може не окупитися за 3–4 роки, якщо локація виявиться слабшою, ніж очікувалося, або трафік електромобілів буде недостатнім CEO YASNO Сергій Коваленко

Готовність до довшого горизонту — питання фінансової витримки.

Вибір білінг-провайдера як операційний ризик. Одні сервіси лише підключають станцію до застосунку й показують її на мапі. Інші реально генерують клієнтів, працюють із лояльністю, аналізують завантаження й впливають на дохідність. Оператор безпосередньо визначає економіку проєкту, тому власнику варто зберігати готовність змінити партнера, якщо поточний не дає результату. Ще один нюанс: частина операторів самостійно регулює тарифи на партнерських станціях, не залишаючи власнику свободи, — це варто перевіряти на етапі договору.

Агресивна конкуренція й демпінг. За словами Косого, приблизно з середини 2025 року конкуренція на ринку різко загострилася. Нові оператори, щоб зайти на потрібну локацію, обіцяють орендодавцям завищені гроші, стоять кілька місяців без окупності — і йдуть. Після цього орендодавці вже не хочуть приймати інших операторів на ринкових умовах, і хороші локації лишаються без станцій.

Прихід великих гравців. Мережам на кшталт "Епіцентру" легко зайти в цей бізнес: у них уже є великі парковки й підключення, а втрата частини інвестбюджету для них некритична. Якщо поставити станцію поруч із таким центром, за рік-два поряд може вирости власний потужніший хаб. Та сама логіка стосується АЗС, які поступово викуповуватимуть суміжні ділянки під зарядні хаби.

Дефіцит потужностей. Це системний бар'єр усього ринку, а не лише проблема новачка. Навіть великі оператори відкладають запуск хабів через нестачу потужності на локації — показовий приклад із самої мережі Flash, де запуск модернізованого хабу довелося відкласти саме з цієї причини.

Технологічне старіння. Якщо планувати бізнес на кілька років, треба закладати потребу в модернізації: перехід на швидші станції чи інші типи портів. В Україну завозять авто з різними конекторами — CCS, CHAdeMO, GB/T, а США переходять на NACS. Уніфікації, як у ЄС (де стандарт CCS2), у нас поки немає. На горизонті — електробуси й електровантажівки з іншою напругою й верхнім підключенням кабелю.

Операційні ризики. Сюди входять вандалізм, технічні збої, коливання вартості електроенергії й нижче за очікуване завантаження. Після запуску станцію не можна "поставити й забути". За нею треба стежити й оптимізувати. Окрема сезонна особливість: улітку обсяги падають на 15–20%, бо батареї розряджаються повільніше, а взимку, під час відключень електроенергії, попит на комерційні зарядки навпаки б'є рекорди.

Витрати на сервіс. У гарантійний період обслуговування зазвичай мінімальне. Після завершення гарантії варто закладати орієнтовно 10–15 тисяч гривень на рік на діагностику й дрібні ремонти.

Висновки

Відкриття власної електрозарядної станції у 2026 році — це бізнес із низьким порогом входу й реальним попитом, але без гарантій легких грошей. Ринок структурно недоінвестований: інфраструктура втричі перевантажена відносно європейської норми, а парк електромобілів перевалив за 260 тисяч і продовжує зростати навіть попри сповільнення після повернення ПДВ.

Економіка проєкту складається з простих орієнтирів: вхід від $2,5 тис. за повільну станцію до $27–50 тис. за швидку, чистий дохід близько $500 на місяць із нормально завантаженої станції 160 кВт і окупність у 3–4 роки за вдалих умов. Але всі ці цифри тримаються на одному фундаменті — локації з наявною потужністю, зручним трафіком і адекватними умовами оренди.

Головна порада від операторів — не переоцінювати оптимістичний сценарій. Той, хто закладає у модель обережніші п'ять років, готовий міняти білінг-провайдера й тримає резерв на модернізацію, має набагато більше шансів, ніж той, хто розраховує на швидкий і пасивний прибуток. У ніші, де залізо дешевше за франшизу фастфуду, виграє не той, у кого більший бюджет, а той, хто точніше вибрав місце й тверезіше порахував ризики.