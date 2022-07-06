США обсуждают с союзниками установление "предельной цены" на российскую нефть на уровне $40-60, — Bloomberg

Соединенные Штаты Америки вместе с партнерами изучают несколько способов снизить доходы России от продажи нефти. В частности, обсуждается ограничение цен на нефть из РФ до 40-60 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Вашингтон с партнерами намерены свести к минимуму воздействие таких ограничений на свою собственную экономику. Мировые лидеры договорились изучить варианты ограничения цен путем запрета страхования транспортных услуг, используемых для перевозки российской нефти и нефтепродуктов.

Смысл в том, что ограничение не действует, если нефть закупают по цене, ниже согласованной. Но конкретный порог все еще не согласован.

По словам одного чиновника, представители администрации американского президента сейчас проводят несколько совещаний в неделю по вопросу о ценовом пределе.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида уже сообщал, что страны “Большой Семерки” близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, которое позволит с одной стороны усилить экономическое давление на Россию, с другой - облегчить ситуацию потребителей энергоносителей

Отметим, что нефть продолжает расти в цене, поскольку Саудовская Аравия и ОАЭ не могут увеличить добычу.

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