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Турция нашла залежи нефти на 1 миллиард долларов
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в двух разных нефтяных скважинах в Адане обнаружили "высококачественную нефть" стоимостью 1 миллиард долларов. Об этом сообщает A News.
Эрдоган сообщил об этом, выступая после заседания Кабинета министров, а позже подтвердил в Twitter.
"Мы обнаружили высококачественную нефть в двух скважинах, где недавно проводили разведку нефти в Адане. Резервная стоимость нефти, имеющей экономическую ценность, составляет примерно 1 миллиард долларов", — написал турецкий лидер.
В это же время ведутся приготовления к началу процесса добычи нефти в 10 различных скважинах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Анкара объявила о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции. Уже в первом квартале 2023 года страна рассчитывает добыть из нового месторождения 10 млн кубометров газа.
Страна намерена вложить почти десять миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море. Отметим, что основная цель этих инвестиций - энергетическая независимость страны.
Дело в том, что Турция планирует обеспечить всю страну своим черноморским газом.
Источник фото: ua.depositphotos.com