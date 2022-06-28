Турция нашла залежи нефти на 1 миллиард долларов

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в двух разных нефтяных скважинах в Адане обнаружили "высококачественную нефть" стоимостью 1 миллиард долларов. Об этом сообщает A News.

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Эрдоган сообщил об этом, выступая после заседания Кабинета министров, а позже подтвердил в Twitter.

Son dönemde Adana’da petrol arama çalışması yaptığımız iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulduk.



Ekonomik değere sahip petrolün rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar... pic.twitter.com/HkE8hIA0Jy — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 27, 2022

"Мы обнаружили высококачественную нефть в двух скважинах, где недавно проводили разведку нефти в Адане. Резервная стоимость нефти, имеющей экономическую ценность, составляет примерно 1 миллиард долларов", — написал турецкий лидер.

В это же время ведутся приготовления к началу процесса добычи нефти в 10 различных скважинах.

Кроме того, Анкара объявила о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции. Уже в первом квартале 2023 года страна рассчитывает добыть из нового месторождения 10 млн кубометров газа.

Страна намерена вложить почти десять миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море. Отметим, что основная цель этих инвестиций - энергетическая независимость страны.

Дело в том, что Турция планирует обеспечить всю страну своим черноморским газом.

Источник фото: ua.depositphotos.com