Турция начала прокладку газопровода в Черном море

Анкара объявила о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции. Уже в первом квартале 2023 года страна рассчитывает добыть из нового месторождения 10 млн кубометров газа.

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Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает агентство "Анадолу".

"Сегодня мы проложим первые трубы, по которым черноморский газ будет транспортироваться с моря на сушу", — сказал Донмез.

Он отметил, что газовое месторождение в Черном море — это первое место глубоководной добычи природного газа в Турции, но, как подчеркнул министр, "не будет последним".

Планируется, что на первом этапе Турция будет добывать 10 млн кубометров природного газа в сутки, а на втором этапе — до 40 млн кубометров.

Известно также, что на глубине 2200 метров в Черном море Турция в целом проложит 170 километров труб для прокачки газа.

По информации турецких СМИ, Анкара намерена вложить почти десять миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море. Отметим, что основная цель этих инвестиций - энергетическая независимость страны.

Дело в том, что Турция планирует обеспечить всю страну своим черноморским газом.