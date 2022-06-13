- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Туреччина розпочала прокладання газопроводу в Чорному морі
Анкара оголосила про початок укладання газопроводу на дні Чорного моря біля берегів Туреччини. Вже у першому кварталі 2023 року країна розраховує видобути з нового родовища 10 млн кубометрів газу.
Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез, передає агентство "Анадолу".
"Сьогодні ми прокладемо перші труби, якими чорноморський газ транспортуватиметься з моря на сушу", - сказав Донмез.
Він зазначив, що газове родовище у Чорному морі - це перше місце глибоководного видобутку природного газу в Туреччині, але, як наголосив міністр, "не буде останнім".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Планується, що на першому етапі Туреччина видобуватиме 10 млн кубометрів природного газу на добу, а на другому етапі — до 40 млн кубометрів газу на добу.
Відомо також, що на глибині 2200 метрів у Чорному морі Туреччина загалом прокладе 170 кілометрів труб для прокачування газу.
За інформацією турецьких ЗМІ, Анкара має намір вкласти майже десять мільярдів доларів у проект із видобутку та транспортування 540 мільярдів кубометрів газу в Чорному морі. Зазначимо, що основна мета цих інвестицій – енергетична незалежність країни.
Справа в тому, що Туреччина планує забезпечити всю країну своїм чорноморським газом.