G7 близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, - СМИ

Страны “Большой Семерки” близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, которое позволит с одной стороны усилить экономическое давление на Россию, с другой - облегчить ситуацию потребителей энергоносителей. Об этом пишет The New York Times.

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"Стремясь оказать давление на президента России Владимира Путина, сдерживая экономический ущерб от его вторжения в Украину, Соединенные Штаты и их западные союзники в понедельник приближались к соглашению о введении предельных цен на российскую нефть, которые ограничили бы доходы от ископаемого топлива", — сказано в сообщении.

Издание пишет, что многие детали предстоящей нефтяной сделки еще предстоит проработать, в том числе и то как будут обеспечивать ее выполнение и согласятся ли на нее такие покупатели российской нефти, как Индия.

Ограничивая закупочную цену на российскую нефть, западные лидеры надеются удержать Москву от использования стремительного роста цен на нефть для финансирования своей военной машины, одновременно облегчая страдания потребителей энергоносителей.

"Это не относится к США, которые запретили российскую нефть. Но в Европейском Союзе, который все еще покупает российскую нефть до прекращения большинства закупок к концу года , это может помочь сдержать рост цен на топливо, который, как некоторые опасаются, подорвет западную коалицию, которая до сих пор демонстрировала замечательное единство против России.

Тем не менее даже если Россия согласится продавать свою нефть по значительно сниженной цене, было далеко не ясно, что какая-либо сделка G7 помешает медленному и жестокому маршу Москвы по захвату большей части восточной Украины", — отмечает New York Times.

Напомним, ранее президент США Джо Байдена и президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в своем совместном заявлении сообщили, что продолжают работать над сокращением доходов России от экспорта энергоресурсов.